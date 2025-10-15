Javier Aguirre se sinceró sobre la portería para 2026: “No tiene para estar en el Mundial”

Javier Aguirre dejó boquiabiertos a más de uno, pues se sinceró y reveló que aún no tiene al candidato idóneo que defenderá a portería de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Lo anterior, después de la goleada que recibió el equipo azteca de manos de Colombia en el partido de preparación de la Fecha FIFA.

El entrenador ha probado entre 6 y 7 arqueros desde que llegó al banquillo de la Selección Nacional y a falta de 8 meses de que arranque la Copa del Mundo aún no tiene al titular, prueba de ello, las rotaciones constantes que hace en los duelos amistosos, pues en esta Fecha FIFA Luis Ángel Malagón jugó contra Colombia y Raúl “Tala” Rangel en el empate a un gol frente a Ecuador .

Selección Nacional de México Javier Aguirre aún no tiene al portero titular para encarar el Mundial 2026

“Al portero sí le hemos dado la vuelta. El defensa central puede jugar de lateral, de volante, salida con 3, salida con 4. [Mientras que] los extremos pueden jugar por dentro o de laterales. Los centros delanteros pueden jugar 2 o hasta con 3. El portero es un especialista y ahí hemos probado a 6 o 7 ahora que vino Carlos [Acevedo] y todavía no lo tengo muy claro”, declaró el “Vasco” en conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR:



El ultimátum de Javier Aguirre a sus jugadores

Javier Aguirre explotó contra sus jugadores luego de que México perdió por goleada ante Colombia, pues afirmó que: “el que no aguante vara, no tiene para estar en el Mundial”. Lo anterior, ya que al entrenador no estuvo conforme con el accionar de varios futbolistas.

“Si no son capaces de aislarse, no merecen estar aquí si se ponen nerviosos por un balón que viene o lo critiquen. Si esto no sucede, no sirven para estar en la selección”, sentenció el entrenador.

Aguirre fue tajante en su decisión y antes de enfrentar a Ecuador aseveró que haría hasta 9 cambios en la alineación titular, hecho que cumplió, pues en el esquema solo repitió a Erik Lira, Johan Vásquez y César Montes.

Manda un mensajito 👀



Aguirre le habla de forma directa a sus jugadores, si no caben, no estarán.



🔴 EN VIVO: https://t.co/TsdAH7Il2P#MiSeleccionAzteca pic.twitter.com/IL6Zvoo3MS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 13, 2025

Los porteros en la era de Javier Aguirre

Javier Aguirre tomó las riendas de la Selección Mexicana en 2024, después de un verano para el olvido, pues el equipo nacional fracasó al quedar eliminado en la Fase de Grupos de la Copa América. Desde entonces, el “Vasco” ha llamado a los siguientes porteros:

