Javier Aguirre arrastra un lastre anímico brutal

Javier Aguirre, técnico del conjunto de Mallorca, admitió luego de la sufrida victoria de su equipo ante Las Palmas con un gol del uruguayo Gío González (1-0) que el lastre anímico que está sufriendo desde la Copa del Rey es brutal.

“Después de la Copa (el Mallorca perdió la final ante el Athletic Club de Bilbao en la tanda de penaltis) nos vino el Real Madrid, Sevilla, Cádiz y Atlético de Madrid. Fue una resaca copera, un ‘Tourmalet’ del que nos ha costado recuperarnos. Estábamos anímicamente lastimados, no pudimos con la presión y el desgaste. La victoria de hoy supone un refuerzo moral”, señaló el ‘Vasco’ Aguirre.

Chivas salió con ventaja en la Ida de los Cuartos de Final ante Toluca



“El compromiso de todos es dejar al equipo en Primera y lo estamos cumpliendo, aunque todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo”, adjuntó.

El ‘Vasco’ recordó que desde que dirige al Mallorca (marzo de 2002) nunca han estado en puestos de descenso.

“No sé lo que es vivir esa situación. Hoy teníamos que ganar y nos podíamos permitir la licencia de jugar bien o mal”, remarcó el ‘Vasco’ antes de referirse a la renovación de su contrato con la entidad balear.

Javier Aguirre habla sobre una renovación de contrato

“Una vez que concluya todo y la salvación sea matemática, creo que tendríamos que juntarnos (a negociar). No pasa nada. Ninguno está preocupado por esa cuestión. Estamos todos ocupados en salvar al equipo. Lo otro no me quita el sueño”, finalizó Javier Aguirre.

Por lo que corresponde a la victoria mallorquinista, que condenó al Granada al descenso antes de enfrentarse al Real Madrid, obliga al conjunto gran canario a tener que seguir remando para salvarse de manera matemática.

El primer triunfo del Mallorca desde marzo podría tener un valor doble si el Cádiz pierde o empata ante el Getafe. También, agrava la racha de Las Palmas, que encadenó su octava derrota consecutiva en SonMoix.

La enorme trascendencia de los puntos en juego para ambos equipos quedó de manifiesto desde el inicio del encuentro. Atacó más el Mallorca, pero le costó un mundo generar ocasiones.

Los nervios se fueron apoderando de Son Moix y del técnico Javier Aguirre con algunas decisiones polémicas del árbitro. Y también porque el Mallorca tampoco creaba ocasiones claras ante el meta Álvaro Vallés.

Gío González, el salvador del Mallorca

El gol mallorquinista llegó después de un saque largo del porteo Rajkovic que peleó Jaume Costa con decisión para habilitar a Gío González.

El carrilero charrúa conectó un disparo que se coló en la portería de Las Palmas, con Muriqi en medio de la jugada y en posible fuera de juego, lo que obligó al VAR a chequear la acción.

Fue el premio a la insistencia de los bermellones, obligados como estaban a sumar los tres puntos en juego.