Javier Aquino sobre abucheos a Tigres: “La tribuna ha sido muy injusta”

Por primera vez durante la era de Veljko Paunovic, los Tigres perdieron como locales, en la Jornada 9 del Clausura 2025 , contra los Bravos de Juárez. Previo a medirse al Necaxa, por la décima fecha, el lateral felino, Javier Aquino, admitió lo que generó dicho tropiezo.

“Nos dolió bastante la derrota por las formas y estar en casa, teníamos buena racha, pero así es el futbol y no queda tiempo para lamentar una derrota o celebrar una victoria. Ya analizamos lo suficiente el partido pasado y lo más importante es lo que viene. El ánimo está bien, reforzado y con ganas de sacar una victoria como visitante”, dijo.

Recientemente, la afición que acude al estadio Universitario para presenciar los partidos del conjunto felino se ha manifestado en contra del desempeño de su equipo y se ha metido con el director técnico serbio, así como con algunos jugadores, algo que Aquino no comparte.

“Nadie es fanático de los abucheos y me parece que parte de la tribuna ha sido muy injusta en ese sentido, con jugadores y cuerpo técnico, eso no suma para nada. Todas las personas que vienen al estadio tienen el derecho de reclamar cuando algo no les gusta, pero nosotros somos los principales que sabemos cuando no hacemos las cosas bien y hacemos todo por corregirlas”, expuso.

El futbolista, próximo a cumplir 10 años en San Nicolás de los Garza, hizo un llamado a los seguidores del club y les recordó que, en algunos pasajes oscuros, fueron fundamentales para revertir situaciones negativas.

“Sumaría mucho más como ha sido siempre esta afición, mucho más metida pero en el apoyo. En algunas liguillas, cuando el equipo no estaba bien, su aliento nos ha levantado e impulsado a sacarlo adelante. No ha sido la excepción y deberíamos cambiar esa situación para sentirnos más arropados”, señaló.

Para concluir, Aquino adelantó: “Vendrán los resultados y esa comunión de grada-cuerpo técnico-equipo en cuanto los resultados sigan siendo positivos. En liguilla, Tigres se convierte en uno solo y, al final, eso puede pesar mucho para aspirar al campeonato”.