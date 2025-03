Javier Aquino reveló la razón por la que RENUNCIÓ a la Selección Mexicana

Javier Aquino, jugador histórico y que lo ha ganado todo prácticamente con los Tigres de la UANL, reveló en entrevista exclusiva para TV Azteca Deportes, las razones por las que renunció a la Selección Mexicana, asegurando que le dolió mucho el entregarse al 100% y en cambio recibir nulas oportunidades.

Te puede interesar: Cruz Azul lo tiene en la mira… pero América y Tigres están listos para el robo

“En su momento lo pensé y en mi familia me hicieron tratar de reflexionar porque fue una decisión difícil, complicada, pero el último proceso que tuve (rumbo a Rusia 2018 con Juan Carlos Osorio), la verdad me lastimó mucho mental y emocionalmente, sonará cursi pero a mí me dolió mucho el proceso porque estuve siempre al 100% para la selección, para el profe, para el cuerpo técnico cuando fui requerido siempr estuve, nunca tuve una mala cara y la verdad cuatro años trabajando para llegar a la cereza del pastel y no comértela, de pronto en una selección no se puede exigir una titularidad ni muchos minutos, pero un minuto o 10 de cambio porque además en ese momento yo estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera, me sentía físicamente bien, desequilibrante y realmente me dolió y con base en eso tomé la decisión, pudo haber sido precipitada pero valoré mucho me esfuerzo y mi dedicación y decidí dedicarme al 100% en Tigres”, confesó Javier Aquino de 35 años a David Medrano y Omar Villarreal.

Javier Aquino habló sobre Sergio Ramos en Rayados de Monterrey

Asimismo, Javier Aquino habló sobre la importancia de Sergio Ramos en Monterrey, con quien compartió cancha cuando enfrentó al Real Madrid mientras jugaba en el Villarreal.

“Sergio Ramos, no se ocupa hablar de él, sabemos perfectamente qué jugador es, tuve la fortuna de enfrentarlo él siendo capitán del Real Madrid y sé la calidad de jugador que es. El clásico se vivirá intenso en la ciudad, pero Sergio es un jugador que aportará mucho en la cancha para su equipo”, dijo Aquino, quien además reveló que aún no renueva con Tigres.

Te puede interesar: Nahuel Guzmán rompió el silencio sobre la posibilidad de haber fichado con Boca Juniors