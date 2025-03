Nahuel Guzmán rompió el silencio sobre la posibilidad de haber fichado con Boca Juniors

Nahuel Guzmán, el portero más ganador en la historia de los Tigres, habló sobre la pasada ventana de transferencias en exclusiva para TV Azteca Deportes, en donde su nombre sonó para reforzar al Boca Juniors de Argentina.

Te puede interesar: Cruz Azul lo tiene en la mira… pero América y Tigres están listos para el robo

“Hubo mucho ruido y son situaciones que más allá de que no se han formalizado ni que se han hecho del todo públicas, son situaciones que con todo mi camino recorrido también, son un agradecimiento y lindo reconocimiento, una caricia. Son situaciones que mueven pero para bien, la verdad que sea Boca o cualquier club a esta altura de mi carrera, que haya un club interesado en mí es algo lindo, es algo para el ego y más hablando de un equipo como Boca pero yo tenía clara mi situación personal y las condiciones que se tenían que dar y era algo complejo pero estoy en un club que quiero y respeto mucho. Fue algo que pasó pero son cosas lindas que alimentan el alma”, dijo el “Patón” Guzmán en entrevista con David Medrano y Omar Villarreal.

Nahuel Guzmán habló sobre lo pasional que es el Clásico Regio

Finalmente, Nahuel Guzmán habló sobre lo que significa el Clásico Regio para Monterrey y de lo que ha crecido en los últimos años, haciéndose relevante a nivel nacional.

“Fue lo primero que me mencionaron cuando llegué a la ciudad hace 11 años, me dijeron en qué fecha era y que me preparara por la forma en la que se vive. Han pasado 11 años desde mi llegada y el Clásico Regio ha tomado otra magnitud, porque pasional pues siempre, pero hoy se vive de otra manera a nivel nacional, ha crecido mucho en el aspecto de grandes jugadores y eso también profundiza la competencia. En cada calendario es el partido que miramos y que la gente quiere, es una pasión sana porque en Argentina u otros países siempre roza lo violento y en este caso la afición lo vive de una manera sana”, concluyó Nahuel Guzmán.

Te puede interesar: La figura de Tigres que podría perderse el Clásico Regio del Clausura 2025