‘Chicharito’ RESPONDE y envía mensaje al ‘Tuca Ferretti

Recientemente, Ricardo Ferretti dijo que estaba decepcionado de la versión actual de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien ha optado por defender las recientes actuaciones de la Selección Mexicana. Durante una transmisión en la plataforma Twitch, el delantero mexicano le respondió al ‘Tuca’.

“Querido Tuca: Qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos, que me dirigiste y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno, porque significa que voy creciendo mucho, ya no soy esa persona”, dijo.

Te puede interesar: ‘Chicharito’ Hernández le habría mandado mensaje a la Selección Mexicana y Jaime Lozano

Resumen Santos 2-1 Mazatlán | Play In, Apertura 2023

“Le guste a quien le guste”, dice el ‘Chicharito’ Hernández

El máximo anotador del combinado azteca continuó con la dedicatoria al estratega más laureado en la historia de la Liga BBVA MX.

“Segundo, dijiste que antes era más cabeza y ahora más corazón y tienes la razón y eso me encanta. Tengo solo una vida y no sé cuándo me vaya de este universo y voy a vivir con el corazón por delante, le guste a quien le guste y a quien no”, expuso.

Pese a la aparente molestia, el futbolista surgido del Guadalajara tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador brasileño.

La respuesta del ‘Chicharito’ al ‘Tuca’

“Decir que me dirigiste en la Selección es uno de mis grandes logros. Y otra cosa, no es mal plan, pero recuerdo que hace ocho años cómo te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ella. Los cambios son chingones. Hay que respetar y, cuando las cosas no salen bien, hay que criticar y decir, pero mi punto es que hay formas. Igual uno se puede quejar y que hay formas que todo sea más productivo que negativo”, concluyó.

Actualmente, Hernández busca equipo, tras quedar desvinculado del Galaxy de Los Ángeles, equipo con el que militó a lo largo de los más recientes tres años.

Te puede interesar: El equipo favorito para ser campeón del Apertura 2023, según las apuestas