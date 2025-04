Los jugadores que serán baja para el Play In del Clausura 2025

El Play In del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX está cada vez más cerca, y los juegos que hay prometen emociones a flor de piel para los aficionados mexicanos. Pero, hay malas noticias para algunos equipos pues tendrán bajas claves para el primer partido de Play In ya que, hay algunos jugadores que no podrán tener minutos en el terreno de juego.

Los jugadores que no jugarán el Play In

El Play In del Clausura 2025 tendrá bajas sensibles confirmadas. La primera es del conjunto de Juárez, el equipo de la frontera no podrá contar con Moisés Mosquera ya que fue expulsado en la Jornada 17 y no podrá tener minutos en el partido ante Pumas, una sensible baja en la zona baja del equipo de la frontera.

La segunda baja es de Pachuca, de igual forma Javier Eduardo López fue expulsado en la Jornada 17 por lo que no podrá ser opción para el entrenador Almada ante Rayados. La ausencia de la ‘Chofis’ puede afectarle al equipo al ser un jugador con gran desequilibrio.

Además, hay incertidumbre sobre Sergio Ramos, quien sufrió una lesión en la Jornada 17, saliendo de cambio. Por el momento, su participación en el Play In no está descartada, pero se desconoce la gravedad de la lesión del español. Por lo que el conjunto de Rayados podría tener una dura baja si es que Ramos no logra estar al 100.

Es importante mencionar que, en el caso de Mosquera, si Juárez logra vencer a Pumas, el colombiano podrá tener minutos con el equipo para el tercer partido del Play In que sería contra el perdedor del juego entre Rayados vs Pachuca.

¿Cuándo se juega el Play In del Clausura 2025?

Ambos partidos del Play In del Clausura 2025, se disputarán el domingo 27 de abril del 2025. El encuentro entre Juárez vs Pumas se jugará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y el Rayados vs Pachuca en punto de las 19:30 horas tiempo del centro de México

Horarios oficiales del Play In del Clausura 2025: