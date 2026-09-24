¡Absurdo! Javier Vasco Aguirre habría tenido su primer momento de tensión en el Valencia, quitando privilegios en plena tempestad por la que atraviesan los murciélagos en LaLiga

El entrenador del Valencia, el mexicano Javier Aguirre está en las primeras horas al frente del equipo y se encontró con un absurdo del tamaño del Estadio Mestalla (49,430 asientos), al enterarse que el equipo que es sotanero y rasguña el infierno del descenso, tenía días libres de descanso este mismo fin de semana, el cual ya ha quedado eliminado.

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La mano de Javier Aguirre ya se siente en el Valencia, y se ha visto en la penosa necesidad de actuar acorde a las exigencias que a él le colocaron y es salvar al equipo, por lo que ante un privilegio difícil de entender, el ex timonel de la Selección Mexicana informó a todo el equipo una modificación en la agenda de este fin de semana.

Y es que por ser la fecha FIFA, algunos jugadores se ausentaron, muchos otros permanecen en Valencia, sin embargo, tenían estimado descansar el viernes y sábado, junto al día de descanso fijo que era el domingo, es decir iban a tener tres días de asueto, lo cual ahora luce como lo menos inoportuno, pues son el penúltimo equipo del torneo español, y existen horas determinantes que podrían ocupar para que el equipo naranja trabaje en lo que el nuevo entrenador busca.

Aguirre comentó previo a su viaje hacia España, que conocía a muchos de los jugadores que componen la plantilla, sin embargo, es el momento más oportuno para charlar con cada uno, intercambiar ideas y conocer expectativas por lo que resta de la temporada.

Javier Aguirre agenda sesiones de entrenamiento y quita descansos en el Valencia

Los medios en España, señalaron que Valencia tenía libre el viernes y sábado, pero ahora explican que han quedado oficialmente agendados sesiones de trabajo, de tal modo que los planes de los jugadores se verían frustrado y quizás alguno pudo haber tenido una molestia por la modificación.

Sin embargo, es poco sensato perder esas horas importantes de trabajo que para Aguirre son tiempo valioso.

En esta sacudida, no se vio afectado el domingo, que sigue como un día de descanso, reparo y para que carguen energías para una semana que seguramente será llena de intensidad pues el plazo para el siguiente partido indica que será hasta el 10 de octubre cuando midan fuerzas ante el Racing de Santander, día en el que Javier Aguirre debutará con esa escuadra.