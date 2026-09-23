¿Cuándo y contra qué equipo será el debut de Javier Aguirre como nuevo entrenador del Valencia en la temporada 2026-2027 de LaLiga?

El entrenador mexicano Javier Aguirre ya tiene nuevo equipo, se trata del Valencia que ante la crisis que viven en las primeras semanas en LaLiga se han dado a la tarea de hacer cambios profundos y uno de ellos es el cambio en la dirección técnica, y para ello traen al banquillo al Vasco Aguirre que con 15 temporadas en esa Liga, tendría la fórmula para llevar al equipo a mejores posiciones.

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Javier Aguirre, con 67 años, asume el cargo de su séptimo equipo en España luego de haber trabajado en diferentes etapas con Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol de Barcelona, Leganés y Mallorca. Han sido 26 años desde su primer experiencia que fue con el Osasuna y en total 15 años dirigiendo en ese futbol.

Aguirre explicó que la decisión de llegar al Valencia se resolvió en 5 minutos cuando le marcaron para ofrecerle el puesto de entrenador del primer equipo, y junto a su familia no la dudó en tomar el reto que le desafía y le agrada además, porque conoce muy bien el país, la cultura y sabe que tiene el alcance y la posibilidad de que en lo deportivo, sucedan cosas interesantes con Valencia.

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Racing de Santander, el primer rival de era Javier Aguirre como DT del Valencia

El Racing de Santander será el primer reto de Javier Aguirre como timonel del Valencia, escuadra que marcha ligeramente mejor que la escuadra de Aguirre. Los 'ches' están en el escalón 19 con solo un victoria, un empate y cinco sensibles derrotas que lo tienen en puesto de descenso, de ahí la urgencia de cambiar el rumbo.

El Racing por su parte, está en el sitio 16 del torneo con siete puntos, luego de dos victorias, un empate y cuatro caídas. El líder es Barcelona que lleva marca perfecta de siete ganados en siete disputados.

Su debut del 11 de octubre en la jornada 8, será de mucho interés por ver lo que implemente en el equipo de los murciélagos en el que le tocará ir de visita jugando en el Sardinero.