¿Futuro como director deportivo? Javier ‘Vasco’ Aguirre responde

Con 65 años de edad, Javier Aguirre es uno de los entrenadores mexicanos más emblemáticos con paso por una decena de clubes y tres selecciones nacionales.

Su primer equipo fue el Atlante, en 1996, donde dirigió tan sólo once partidos, después de eso ha tenido experiencia en clubes de España, como el Mallorca, equipo en el que dirige desde 2022.

El futuro del Vasco Aguirre como director deportivo

Pero tanto la edad como los años cerca del futbol dan a entender que la carrera del ‘Vasco’ está cada vez más cerca de su final y hasta él mismo ha hablado de su inminente retiro.

En entrevista con Christian Martinoli, Aguirre habló de este tema, diciendo que la persona a la que le tienen que hacer esa pregunta es a Silvia, su esposa, pero también aseguró que desconoce cuándo ‘colgará los botines’.

“No sé, porque también decía ‘no vuelvo a México’ y fui a Monterrey y ‘no vuelvo a España’ y volví”, recordó, “necesito hablarlo con mi mujer. Estoy feliz en Palma, la afición me aprecia, me quieren bien, estamos cómodos. Es una buena ciudad para estar prejubilados. No sé qué pueda pasar en esto del futbol. Sí te digo que estoy cerca del retiro”, agregó.

Con base en esto, Martinoli le preguntó si se vería a él mismo en un cargo distinto, como el de director deportivo. “Tengo mucha experiencia para eso. Formación, soy universitario en administración de empresas, lo que no tengo es carácter, eso significa mano izquierda, paciencia. Soy demasiado hocicón y eso cuesta. Políticamente incorrecto muchas veces. Tendría el perfil, pero tampoco sé en qué puesto y en qué posición”, comentó el mexicano.

El equipo de Javier Aguirre en España

De momento, el Vasco dirige al Mallorca, equipo que en LaLiga está peleando descenso. Se ubican en la decimoquinta posición de la clasificación con todavía siete fechas por disputar.

Además de esto, está a sólo horas de enfrentarse al Athletic en la final de la Copa del Rey, título que no ganan desde 2003.