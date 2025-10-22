¡PÉSIMAS NOTICIAS! Otro QB estrella de la NFL sale lesionado y tiene pronóstico reservado

Jayden Daniels salió lesionado en el tercer cuarto del partido entre los Washington Commanders y los Dallas Cowboys tras sufrir una lesión en el isquiotibial derecho luego de un sack que terminó en fumble. El golpe ocurrió cuando el defensor Shemar James lo derribó; Daniels quedó visiblemente dolorido, cojeó hasta la carpa médica y no regresó al campo. El entrenador Dan Quinn confirmó que el mariscal se sometería a una resonancia magnética el lunes para evaluar la gravedad de la lesión.

¿Cuáles fueron las stats de Jayden Daniels antes de salir lesionado?

Antes de salir, Daniels había tenido una actuación mixta: completó 12 de 22 pases para 156 yardas, lanzó un pase de touchdown y también anotó en una carrera de 1 yarda, además de sumar 34 yardas por tierra. Su salida cambió el rumbo del encuentro: el suplente Marcus Mariota entró y cometió una intercepción que Dallas devolvió para touchdown, y los Cowboys terminaron imponiéndose 44-22.

El diagnóstico inmediato fue precautorio, el equipo programó la MRI para confirmar el alcance del daño, y las primeras señales no apuntaban a una lesión de extrema gravedad, aunque todo dependerá del informe radiológico y de la evolución en los próximos días. Washington cuidará los tiempos, especialmente porque Daniels ya había estado fuera dos partidos esta temporada por un esguince de rodilla y ha estado usando una férula en esa articulación en semanas recientes.

¿Cuándo podría volver Jayden Daniels a los emparrillados?

En cuanto a cuándo podría volver, no hay una fecha concreta hasta conocer los resultados de la resonancia. La plantilla tiene un margen de recuperación razonable: el siguiente rival de Washington es Kansas City el 27 de octubre, lo que deja más de una semana para que el staff médico evalúe y planifique su regreso si la lesión resulta ser menor. No obstante, si la MRI muestra un daño más serio (desgarro o retracción del músculo), el proceso de rehabilitación podría alargar la ausencia varias semanas.

Jayden Daniels sufrió un golpe en el isquiotibial derecho tras un sack y quedó fuera del juego; se le realizará una resonancia magnética para determinar el alcance y, por ahora, no se estima gravedad extrema, pero la confirmación y el tiempo de baja dependerá del informe médico y de su evolución en los próximos días.

