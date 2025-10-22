La Liga BBVA MX está a punto acabar y ocho equipos no cumplen con la principal regla del torneo

Restan muy pocas fechas para que termine el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Algunos de los favoritos ya están calificados a la Liguilla y otros siguen buscando un mejor lugar en la tabla general. Pese a que el certamen está llegando a su final, hay ocho clubes que todavía no cumplen con la regla más importante: los minutos para los menores.

Mazatlán, América, Pumas, Cruz Azul, Rayados, Querétaro, Toluca y Tigres son los 8 equipos que aún no cumplen con la famosa regla de menores que tanto exige la Liga BBVA MX. América, con su victoria ante el Puebla y su ya calificación a la Liguilla , podría echar mano de sus jóvenes para cumplir con los 125 minutos que le faltan y así no ser sancionado.

Los dirigidos por Guido Pizarro están en el fondo de la tabla de menores y aún les restan 399 minutos por cumplir. Los de la Sultana del Norte están muy cerca de conseguir su calificación a la Fiesta Grande y, posiblemente, después de dicho suceso, echen mano de sus juveniles para cumplir con el proceso.

Te puede interesar:



Qué sanciones trae el no cumplir con la regla de menores

La regla de menores regresó hace algunos torneos al futbol mexicano para darle más oportunidades a los futbolistas que vienen de las canteras de los equipos y así descubrir más talentos. Para esta temporada, se debe alinear por más de mil minutos a jugadores de la categoría de 2001 a 2005.

La regla es muy clara y, si no se llegara a cumplir, el equipo sancionado perdería tres puntos en la mesa y, además, sería sancionado económicamente. Podría perder hasta el 30 por ciento de ingresos por formación. Los que enviaron futbolistas al Mundial Sub-20 no tendrían tanto problema, pues son jugadores probados en el primer equipo y que ayudarían a sumar minutos y juventud para el cierre del torneo.

Chivas, Puebla, León, San Luis, Atlas, Xolos, Juárez, Pachuca, Necaxa y Santos ya no se preocupan por dicho reglamento, pues ya superaron la regla de menores y ahora buscan un mejor cierre para intentar meterse a la Liguilla, ya sea por el repechaje o de manera directa.