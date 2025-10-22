Pumas podría perder a uno de sus máximos ídolos si no se pone las pilas; ya conoce las condiciones para quedárselo
Los Pumas de la UNAM no se puede relajar y deben de estar conscientes que se juegan finales adelantadas si quieren acceder a la Liguilla
Los Pumas de la UNAM no tienen tiempo de relajarse en la tabla general. Efarín Juárez sabe muy bien que su equipo necesita ganar casi todos los puntos que le restan para poder calificar al repechaje de la Liguilla del Apertura 2025. Uno de los jugadores que se ha convertido en pieza fundamental es José Juan Macías, quien se podría decir que está a prueba con los felinos para ganarse un contrato.
En el reciente torneo, el único delantero que tienen los Pumas es José Juan Macías, quien se lesionó ante el Monterrey. El canterano de las Chivas llegó con los de la UNAM después de que su carrera estuviera casi en el retiro y se ofreció para poder seguir activo. Ahora, si se lo quieren quedar, deben ofrecerle un mejor contrato, sobre todo por más años. Se rumorea que algunos equipos ya lo han volteado a ver.
Tras la lesión de Guillermo Martínez, los Pumas recurrieron a José Juan Macías para que se convirtiera en su goleador. El delantero suma siete partidos, en tres de ellos como titular, y ha marcado dos dianas en 228 minutos. Después de su lesión en el duelo ante Rayados, se esperaba lo peor por sus constantes dolencias, pero solo fue un susto y regresará a las canchas.
Pumas y un cierre complicado en el Apertura 2025
En la UNAM saben que no tienen margen de error; una derrota puede ser fatal para sus aspiraciones a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Este miércoles se verán las caras ante el Atlético San Luis, un rival directo en busca del repechaje.
El sábado visitan al León, otro club que aún tiene esperanzas. Sus últimos dos encuentros serán más complicados, pues chocan ante los Xolos de Gilberto Mora y después le harán frente al Cruz Azul, que querrá cerrar de la mejor manera pese a ya estar calificado.