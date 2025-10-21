¡BOMBAZO! Estrella de la Liga MX recibe convocatoria de la Selección Española

Jenni Hermoso vuelve a vestir la camiseta de la Selección Española: la avanzada de Tigres fue incluida en la primera convocatoria de Sonia Bermúdez para disputar las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, programadas para el 24 y 28 de octubre. La citación marca el regreso de una jugadora con peso internacional y experiencia en torneos mayores.

¿Cuánto tiempo pasó Jenni Hermoso sin ser convocada por la Selección Española?

La convocatoria de Hermoso tiene un valor simbólico y deportivo: la atacante regresó al combinado nacional tras aproximadamente un año de ausencia y es, además, la máxima goleadora histórica de España, un dato que subraya la confianza en su capacidad para aportar gol y criterio ofensivo en partidos de alto nivel. Su llamado por Bermúdez es interpretado por la prensa ibérica como una apuesta por la experiencia en momentos definitivos.

En México, Hermoso se ha consolidado como una de las principales figuras de la Liga MX Femenil desde su llegada a Tigres. Sus actuaciones en el club felino, donde ha sido decisiva en la obtención de títulos y en la pelea por los primeros lugares de la tabla la han colocado entre las jugadoras más destacadas del torneo, reconocimiento que quedó refrendado recientemente con su participación decisiva en varias jornadas. Esa influencia local explica por qué su regreso a La Roja también se vive con interés en la afición mexicana.

Medios nacionales e internacionales resaltan que la vuelta de Hermoso no solo responde a su historial, sino a su rendimiento vigente: goles, regularidad y capacidad para marcar la diferencia en momentos clave. La seleccionadora ha buscado equilibrio entre juventud y experiencia, y la inclusión de Hermoso junto a otras retornadas como Mapi León busca darle al equipo recursos probados en fases finales.

¿En qué beneficia la convocatoria de Jenni Hermoso a Tigres?

Para Tigres, la noticia representa orgullo y visibilidad: tener a una de sus estrellas convocada por la selección europea refuerza el prestigio del club y de la Liga MX Femenil en el radar internacional. Hermoso, en plena forma con las felinas, llega a la concentración española con la doble misión de ayudar a España y, a la vez, refrendar en el campo por qué es una de las figuras más influyentes del fútbol mexicano.

