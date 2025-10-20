¡Nuevo récord goleador! Tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil al momento

El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil está por llegar a su fin en fase regular y el liderato de goleo que tiene a una clara dominadora.

Te puede interesar: Así se jugaría la liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil tras la jornada 16

Se trata de Charlyn Corral, que con 16 jornadas ya disputadas ha marcado un total de 22 goles, por lo que, en promedio, anota cada 52 minutos y en este semestre le ha marcado a un total de 12 rivales.

Resumen del partido: Toluca 4 - 0 Querétaro | Jornada 13 | Apertura 2025

¿Cómo va la tabla de goleo de la Liga MX Femenil?

En segundo lugar aparece Aerial Chavarin, de Cruz Azul, con 17 goles; una cifra que la coloca como la más cercana amenaza al dominio de Corral. Entre las otras contendientes destacan jugadoras como Jennifer Hermoso, de Tigres, así como Stephanie Ribeiro, de Pumas, cada una con un total de 14 dianas cada una.

Con 13 goles le siguen en la tabla Diana Ordoñez, también de las Amazonas, y Montse Saldívar, la juvenil del América. Con 11 tantos se encuentra Eugenie Le Sommer y a ella la siguen de cerca Kiana Palacios, también águila, y Brenda Cerén del Atlas con diez goles respectivamente.

El nuevo récord de goleo de Charlyn Corral

En caso de concretarse el campeonato de goleo de Charlyn Corral, sería la cuarta ocasión que la delantera se corone campeona de goleo; lo hizo en 2023 y en los dos semestres de 2024. Es, además, la poseedora del récord de más goles anotados durante una fase regular.

Te puede interesar: ¡Con todo a la liguilla! Pachuca derrotó a Chivas en el Hidalgo

Corral, justamente supero su propio récord de goleo en este Apertura 2025. Anteriormente era de 20 goles y ahorita, y todavía con una jornada más por jugar, lleva 22 anotaciones con todavía más oportunidad de anotar pero se reafirmó a sí misma como la romperredes más importantes del circuito en la época actual, siendo, además, parte de la plantilla del Pachuca que conquistó su primer título liguero.