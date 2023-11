Jermall Charlo confirma que quiere enfrentar en 2024 a Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense Jermall Charlo, enfrentará el próximo sábado a José Benavidez Jr. en pleito en el que tener todas las facultades para salir ganador y de una vez ha sostenido que una de las peleas que buscaría en el 2024 será ante Saúl Canelo Álvarez, quien derrotó a su hermano Jermell hace mes y medio en Las Vegas.

La sangre llama, los reflectores, una buena bolsa y los títulos de Canelo, por lo que Charlo, el de peso mediano, ha dicho que Canelo le parecería un rival atractivo, pero además soltó algunas otras ideas.

“Yo en realidad quiero estar más activo y pelear dos o tres veces el año que viene. Quizás contra el ganador del evento principal de mi cartelera (David Benavidez/Dmitrius Andrade). Quizás Canelo, o los YouTubers que se vienen destacando”, dijo un Charlo motivado y que ha avanzado en sus problemas de ansiedad que lo tuvieron alejado.

“Estoy listo para ir al gimnasio, mantenerme enfocado y ojalá que yo pueda obtener una de esas grandes peleas que ustedes quieren ver”, recalcó Charlo en entrenamiento abierto a los medios hace unos días acompañado de Jermell, la última víctima de Canelo.

Saul - Canelo-Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Jermall Charlo vs José Benavidez, un pleito de alto calibre

El 25 de noviembre en Las Vegas, medirán fuerzas David Benavidez en contra de Demetrius Andrade, duelo que pondrá al ganador en buena posición para desafiar a Canelo por sus títulos. De saque, Benavidez ya es señalado como retador oficial del CMB.

Como pelea de respaldo, pero de la misma exigencia, se presenta el duelo de Charlo ante José Benavidez, encuentro del cual el texano habló.

“(José) Benavídez es simplemente uno de esos tipos que necesitan intentar destacarse. Por supuesto, el intentar provocarme es lo mejor que él puede hacer ya que estás creando expectativa por la pelea. Supongo que él simplemente intenta vender la pelea, pero yo tomo lo que él dice a pecho. No tomo sus palabras a la ligera.

“Supongo que (José) quiere enfrentarme para vengar a su hermano. Parece que hay mucho asunto de hermanos últimamente, ya saben, los hermanos Charlo y los hermanos Benavídez. Así que esta es la batalla de los hermanos y, si quieres que yo sea tu rival principal, adelante. Yo no pongo excusas regresando a pelear tras dos años de ausencia y no pondré excusas.

“No lo respeto. Me respeto a mí mismo para salir a dictar la pelea, para ser paciente. Por supuesto que lo noquearé si conecto un golpe de lleno. Voy a caminar por sobre su cuerpo como AI (Allen Iverson). Me estoy volviendo loco e intento no permitir que el entusiasmo me domine”.