Jermall Charlo se lanza contra el tijuanense Jaime Munguía

El boxeador Jermall Charlo, campeón en los pesos medianos por el Consejo Mundial de Boxeo, explicó en una entrevista reciente que Jaime Munguía le parece un tipo inmaduro y que realmente no quisiera enfrentarlo.

Este año, durante los primeros meses circuló la versión de que Charlo y Munguía podrían medirse en un combate campeonil, lo que al mexicano le hubiera venido como una gran oportunidad evitando eliminatorias para llegar por una chance al cetro mundial.

Pero finalmente las negociaciones se trabaron y tomaron rumbos diferentes. Ahora Charlo alza la voz y da su opinión sobre el tijuanense invicto.

“¿Acaso todos ustedes son heaters? Claro que Munguía no quiere pelear contra mí, es un poco inmaduro y todavía no aprende lo suficiente”, dijo el pugilista que no logró consumar su pelea este verano ante Maciej Sulecki por lesión.

Jaime Munguía hizo pública su intención de enfrentar a Charlo

Previamente a esta declaración, Jaime Munguía dijo que su intención era chocar en un duelo de pesos medianos ante Charlo y le pidió aceptar el pleito.

“Mucha gente me apoya, quiero decirle a Charlo que le salgan los hue**s y que venga a pelear, sería una gran pelea para nosotros, para todo el boxeo. Esperamos para finales de año una gran pelea”, comentó Munguía tras despachar a Jimmy Kelly hace un par de meses por nocaut.

Munguía tiene una marca invicta en el boxeo de pago, de 40-0, con 32 nocauts. Ya fue campeón mundial en superwelter y se sigue esperando su mejor versión, la cual la podrá mostrar ante tipos como Charlo.

Por el lado del campeón verde y oro, también tiene récord impecable con 32 triunfos y 22 por la vía del cloroformo.

De ocurrir una pelea de este calibre a finales de año o bien a inicios del próximo, un boxeador quedará con su marca profesional manchada, pronosticándose sobre todo un buen desafío que disfrutarán los aficionados.