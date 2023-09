Jermell Charlo cree tener la clave para derrotar a Canelo, a una semana de su pelea

El pugilista estadounidense Jermell Charlo está a una semana de enfrentar la pelea más importante de su carrera, cuando esté frente a Canelo Álvarez en la Arena T-Mobile de Las Vegas, buscando hacer una hazaña y derrotarlo, tarea para la cual ya tiene al menos dos estrategias que ha revelado en el marco del duelo.

El enfrentamiento del 30 de septiembre y que podrás ver EN VIVO por Box Azteca desde las 8:30 PM, destaca por enfrentar a dos campeones indiscutidos, algo nunca antes visto, inclusive podría ocurrir algo inédito, en el caso de que Charlo gane y sea nuevo monarca indiscutido de peso supermediano, logrando ser el único en la historia en serlo en dos categorías a la par, recordando que es monarca superwelter.

Es por todo lo que se juega, que Charlo no dudo en tomar el combate, y en la previa ha dicho: “cuando uno quiere ganar algo grande entonces debe estar dispuesto a arriesgarlo todo”.

Charlo estudia a Canelo y revela cómo le podrá ganar

En reciente entrevista con Boxing Scence, Jermell Charlo sostuvo un planteamiento con el cual, cree poder derrotar a Canelo en el ring este 30 de septiembre.

“Cuando Canelo se frustra, se descuida. En ese momento ya solo quiere que se termine la pelea. No le gustan los peleadores que se mueven mucho.

Debo entrenar duro, pero el peso me va a sentar muy bien. Debo ser inteligente, sé que estoy subiendo, pero eso no me va a detener de subirme al ring y hacerlo de la manera en que lo hago. Me emociona este momento”.

Sobre su ascenso de categoría, también habló Jermell

El peleador azteca de 33 años es el campeón en los supermedianos y Jermell aceptó escalar a los medianos y supermedianos para este desafío, irá de las 154 libras a las 168.

Charlo ha manifestado que durante la preparación y campamento subirá de tonelaje, para que cercano a la pelea, el corte sea menor y llegue para las 168 libras.

Es menester recordar que Charlo es casi 10 centímetros más grande que Canelo y su complexión y condiciones, fácilmente lo pueden poner en el peso supermediano a comparación de superwelter en el que su corte es mucho mayor.

