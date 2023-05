Campeón indiscutido lanza reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez mantuvo el reinado como campeón indiscutido del peso supermediano de las 168 libras tras vencer, por decisión unánime, a John Ryder el pasado sábado 6 de mayo en un combate realizado en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Tras el compromiso, el pugilista mexicano recibió un reto para su próxima pelea.

En una transmisión en vivo, a través de la red social Instagram, Jermell Charlo, campeón indiscutido del peso superwelter de las 154 libras, reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a un combate donde estarían en juego los ocho títulos que suman entre ambos pugilistas.

ESPECTACULAR NOCAUT DEL CANELO ÁLVAREZ

Las palabras de Jermell Charlo donde reta a Saúl ‘Canelo’ Álvarez

¿Por qué no hacen que ‘Canelo’ Álvarez pelee por un título indiscutido? [...] ¿Por qué no hacen Charlo vs Canelo? [...] (Campeón) indiscutido vs (campeón) indiscutido; eso sería un gran combate para ver.”, fueron las palabras de Jermell Charlo donde lanzó el reto al pugilista mexicano de 32 años de edad.

Las principales opciones para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Actualmente, y de acuerdo a sus últimas declaraciones tras su último enfrentamiento, Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene como principal rival a Dmitry Bivol para una revancha luego de que el mexicano perdiera ante el ruso en mayo de 2022. En caso de que no se concrete la segunda pelea ante el campeón semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, el monarca indiscutido de las 168 libras buscaría al mejor rival posible.

¿Cuándo sería la próxima pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

En la conferencia de prensa tras su combate ante John Ryder, Saúl ‘Canelo’ Álvarez comentó que buscará que su próximo compromiso sea en el mes de septiembre. Como acostumbra, el pugilista mexicana tratará que su siguiente pelea sea en el fin de semana que coincide con el aniversario de la Independencia de México; en este caso, sería el sábado 16 de septiembre.