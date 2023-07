Rival de Canelo apuesta una fortuna en la pelea Errol Spence Jr. vs Terence Crawford

Este sábado 29 de julio, la pelea de Errol Spence Jr. vs Terence Crawford tendrán las miradas del mundo del boxeo: el combate se llevará a cabo en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, donde diversas personalidades se darán cita; una será Jermell Charlo, el próximo rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien ve a un claro ganador, incluso habría apostado miles de dólares.

En entrevista con 210Boxing, Jermell Charlo comentó que ve a Errol Spence Jr. como vencedor en el duelo que tendrá en juego todos los cinturones del peso wélter de las 147 libras; en caso de que se cumpla el pronóstico del próximo rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ‘The Truth’ le quitaría el título de la Organización Mundial de Boxeo a ‘The Bud’.

Las palabras de Jermell Charlo sobre su apuesta a favor de Errol Spence Jr.

“Absolutamente. Ese (Errol Spence Jr.) es mi ‘hombre’, le apostaré $25,000 dólares. Realmente no me gusta hablar como un loco con las apuestas, pero apostaré $25,000 y me divertiré, disfrutaré mi noche en Las Vegas”, fueron las palabras de Jermell Charlo, donde agregó que el combate se acabará en el sexto round.

Jermell Charlo se encuentra en Las Vegas para el combate de este sábado 29 de julio en medio de la preparación de su pelea del próximo Saúl ‘Canelo’ Álvarez del próximo sábado 30 de septiembre, donde ambos campeones indiscutidos buscarán arrebatarle los títulos al otro en busca de un hecho histórico en la historia del deporte de los puños.

¿Cómo, cuándo y dónde ver la pelea Errol Spence Jr. vs Terence Crawford?

La pelea de este sábado 29 de julio, Errol Spence Jr. vs Terence Crawford, estará disponible a través de Azteca 7, La Casa del Boxeo, con el Box Azteca Team conformado por Rafa Ayala, Rodolfo Vargas, César Castro, Don Eduardo Lamazón y El Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez; la transmisión del duelo arrancará una vez finalizada la película El Planeta de los Simios 2: Confrontación.

Además, el combate que tendrá en juego los títulos indiscutidos del peso wélter de las 147 libras estará disponible a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la aplicación oficial.