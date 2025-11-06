El jersey del Mundial 2026 que todos halagan en redes sociales por su belleza y originalidad

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y se empieza a respirar en el ambiente. Hace unas horas, la marca Adidas presentó 23 camisetas oficiales de distintas selecciones alrededor del mundo, que utilizarán como piel durante la cita mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hay un equipo que se llevó todos los reflectores por la belleza de su indumentaria.

Alemania emocionó a los fanáticos del futbol con su nuevo jersey

Los aficionados del futbol destacaron el trabajo de Adidas con la camiseta de la selección de Alemania, la cual está inspirada en los diseños utilizados durante el 1990 y 2014. Estas dos playeras se llevaron en las finales de los Mundiales de 1990 y 2014 contra Argentina, donde los alemanes se quedaron con la victoria por 1-0 en ambos cotejos. Por otro lado, se conoció el precio oficial del nuevo jersey de México para el Mundial 2026 .

Adidas La nueva camiseta de Alemania para el Mundial 2026

En la red social de X, los fanáticos quedaron impresionados con la nueva camiseta de Alemania: “Es una locura, siempre tienen lindas camisetas”, soltó un usuario, mientras que otro aseguró: “No tengo pruebas ni dudas de que Alemania es históricamente la selección con mejores playeras”.

@ElTipiChapia / X

Los detalles de la nueva camiseta de Alemania para el Mundial 2026

Esta nueva indumentaria presenta un diseño tricolor en forma de V que va desde los hombros hasta la parte superior delantera. En la esquina superior izquierda se encuentra la insignia especial auténtica de la DFB, con el logotipo de Adidas «Adolf Dassler» de 1949-1950. Además, las cuatro estrellas situadas por encima del escudo llevan impresos los números 54, 74, 90 y 14, que representan los cuatro títulos mundiales de Alemania.

Esta será la última camiseta de Alemania fabricada por Adidas

La piel que vestirá la Die Mannschaft en el Mundial 2026 será la última hecha por Adidas. Resulta que a partir del año 2027, la selección alemana pasará a ser vestida por Nike, poniendo fin a una colaboración de más de 70 años.

La principal razón por la que dejarán de utilizar la marca alemana es por una mejor oferta económica de Nike, que se estima en alrededor de €100 millones por año, lo que supone el doble de lo que pagaba Adidas. Este cambio ha generado controversia y preocupación en Alemania, incluso a nivel político.