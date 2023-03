Jesús Corona adelanta fecha de retiro en Cruz Azul

Aunque sabe que la decisión pasará por directivos como Víctor Velázquez y Óscar Pérez, así como por el director técnico, Ricardo Ferretti, Jesús Corona tiene claro su objetivo: mantenerse en el Cruz Azul.

“Lo que quería es estar seguro y tranquilo, es mi tema físico, de ahí tomar la decisión de seguir jugando, mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme en esta institución que me ha respaldado en todo momento. Muy agradecido, pero también ya será tema de analizar qué es lo que sucede, me gustaría jugar un año más y, de ahí, ya pensar en el retiro”, dijo el conferencia.

Algún día, no obstante, el final de su carrera lo alcanzará y, para cuando llegue ese momento, el veterano guardameta ya se prepara en nuevas facetas.

“Saber que uno se está preparando, estoy haciendo mi curso de entrenador, y también me gustaría prepararme con un curso administrativo, y después ya tomar la mejor decisión, pero sería una decisión que tendría que platicarme con la directiva, me pidió el presidente Victor hablar con él en su momento para ver el tema en un futuro y ver qué es lo que quería para los siguientes años”, explicó.

Recientemente, se ha especulado que Chuy podría recibir un llamado a modo de homenaje con la Selección Mexicana, algo a lo que no le cierra la puerta; sin embargo, tampoco considera que sea su turno de ser llamado.

“Yo creo que ya es momento de que vengan las nuevas generaciones. En el proceso pasado, no tuve la oportunidad de ir ni a una sola convocatoria y eso se respeta. Creo que, en este caso, en las decisiones que se toma el entrenador en turno se tienen que respetar. Ya me ha tocado estar en Selección Nacional por 15 años desde la primera vez que fui convocado”, reflexionó.

El mensaje de Corona sobre la convocatoria de Ochoa

Cuestionado sobre la convocatoria de su colega, Guillermo Ochoa, Corona mandó un mensaje que hizo evidente su aprobación.

“El técnico lo pone la balanza y sabe qué es lo que necesita la Selección realmente, me imagino que lo hace por un tema de experiencia y de jerarquía y que también vaya arropando a todos los jóvenes con gran calidad y que pasan por un gran momento. Memo ha demostrado esa capacidad”, concluyó.

