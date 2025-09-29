Estoy arrepentido: Jesús Corona sobre los problemas extra cancha durante su carrera

Este fin de semana, José de Jesús Corona dejó las canchas como futbolista profesional y el arquero mexicano aprovechó para tocar temas puntuales como el aprendizaje que le dejaron algunos problemas extra cancha que le terminaron costando a lo largo de su carrera.

“Si tuve incidentes que me marcaron de los cuales estoy arrepentido obvio y qué bueno también me hicieron crecer, no sólo como futbolista sino cómo ser humano. Yo creo que es algo muy importante situaciones extra cancha que tuve que asumir mis responsabilidades en su momento las consecuencias también y qué bueno yo creo que eso también me ayudó a llegar hasta donde estoy y he hablado con algunos compañeros, amigos también que no me hubiera gustado pasar eso que si hubiera sido más maduro u otra cosa que no lo hubiera pasado y me dice lo pasaste te sucedió y si no tuvieras hoy en día lo mejor no estuvieras dónde estás, no hubieras aprendido de lo que de lo que viviste también eso tienes que analizarlo y bueno me quedo con eso, no de que fui una persona que a la mejor se ha equivocado como todo ser humano, pero que en su momento asumió la responsabilidad y las consecuencias que eso conlleva”, puntualizó Jesús Corona en entrevista para Azteca Deportes.

El paso de Corona en Mundiales

Por otro lado, José de Jesús Corona aseguró que durante los ciclos mundialistas de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 trabajó para pelear por la titularidad en esas copas del mundo; sin embargo por diferentes circunstancias no fue así y no pudo cumplir ese objetivo en las justas mundialistas.

“Bueno trabajé para poderla conseguir, pero al final de cuentas es lo que le queda uno, como deportista, como jugador trabajar dedicarse, buscar estar en tu mejor nivel pero ya de nosotros no depende las decisiones técnicas que uno debe de entender, también que todos venden fútbol de distintas maneras en este momento uno pensaba que bueno la merecía por el momento que está viviendo por lo que habíamos conseguido y que a final de cuentas no sé logrará si fue un golpe fuerte para mí”, mencionó Jesús Corona.

