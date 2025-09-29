Tras su retiro, Jesús Corona le manda mensaje a Memo Ochoa

La trayectoria de José de Jesús Corona ha llegado a su fin, esta jornada le dijo adiós a las canchas como futbolista profesional en el duelo entre Xolos de Tijuana y la Máquina de Cruz Azul en el estadio Caliente.

Previo a su partido de despedida este fin de semana, José de Jesús Corona habló sobre la rivalidad y competencia que existió durante muchos años en el arco de la Selección Mexicana entre él y Guillermo Ochoa. Agradeciendo el nivel que mostraba su compañero de profesión exigiéndole y haciendo un gran complemento para hacer mejorar uno al otro.

“Bueno yo creo que sí fuimos parte importante también tanto él para mí y yo para él no, en este contexto deportivo llevamos una buena relación. Siempre nos vemos con mucho respeto. Nos vemos poco, pero cuando lo hacemos nos vemos con mucho respeto y reconocimiento, yo le reconozco todo lo que ha hecho Memo también, la verdad le reconozco la calidad de arquero que queda demostrado ser, no, en esos momentos claves y y bueno yo creo que eso sí sí, fue parte fundamental, no, el saber que estaba Memo y por ahí también se puede incluir a Talavera también que era otro los creo que estaba siempre ahí que sabías que no te podías relajar, ellos te obligaban a eso, luego te olvidas que no te relajarás a buscar luchar a buscar trabajar más hacer algo distinto no para poder estar en esa terna, no para estar en continua disputa deportiva no por un lugar en selección o por buscar estar en el puesto titular, yo creo que sí fue parte fundamental para que se viera a ese esa época”, mencionó Jesús Corona en entrevista para Azteca Deportes.

Corona se despidió oficialmente

Por otro lado también habló sobre lo que significa tener el partido de despedida entre un compromiso oficial de la Liga BBVA MX.

“La verdad que es algo muy importante en mi carrera ya el final en mi último partido va a ser algo muy emotivo estoy agradecido con la directiva que se me ha dado esta oportunidad ¿no? de retirarme en activo es un gran detalle el que tuvieron hacia mi persona y qué bueno para decirle a la directiva ¿no? Yo creo que es algo que voy a vivir con mucha intensidad lo que estoy disfrutando realmente qué bueno valoro bastante”, finalizó Jesús Corona.

