Estos 3 jugadores fueron los culpables de la derrota de Cruz Azul contra Tijuana, según aficionados

Cruz Azul perdió el invicto del Clausura 2025 contra Tijuana , partido en el que además se despidió uno de sus grandes jugadores en la historia como lo es Jesús Corona. La Máquina no supo reaccionar ante la expulsión de uno de sus futbolistas en el arranque del duelo, hecho que molestó a la afición que señaló a 3 culpables por su desempeño en la cancha.

1. Jesús Orozco Chiquete

El central fue el principal señalado por la afición celeste en la red social X, pues comentaron que además de los errores arbitrales, lo que realmente los condicionó fue el pésimo desempeño de la zaga defensiva, principalmente la del seleccionado mexicano, quien se fue expulsado y con una herida en el duelo ante Pachuca .

2. Gonzalo Piovi

El argentino, al igual que Orozco Chiquete, cometió fallas que le costó al club el resultado, según los seguidores de la Máquina. El usuario @Cora_AzulMX compartió que el club no perdió porque Xolos fue superior al tener un jugador más, sino por errores individuales de los defensas.

3. Mateusz Bogusz

El futbolista europeo fue uno de los señalados por la afición en la derrota de Cruz Azul, pues así lo consideró @mroctavioblue, quien escribió lo siguiente: “Ya se está perdiendo la fe en el polaco, tuvo una al menos para que fuera el tiro a portería y la falló”, se lee en la publicación de la Máquina.

¿Quién fue el peor jugador de Cruz Azul ante Tijuana, según las estadísticas?

Jesús Orozco Chiquete fue el peor jugador de Cruz Azul ante Tijuana, según la plataforma Sofascore. El defensa central no tuvo un gran rendimiento en el duelo, pues obtuvo de calificación de 5.6. El mexicano ingresó a la cancha en el arranque del segundo tiempo por su compañero Jeremy Márquez.

Club de Futbol Cruz Azul Jesús Orozco Chiquete fue el peor jugador de Cruz Azul ante Tijuana, según estadísticas

¿Cuándo es el próximo partido de Cruz Azul?

Cruz Azul podrá remediar el partido ante Tijuana en la fecha 12, aunque el club no la tendrá fácil, ya que recibirá en casa a un gran rival como lo es Tigres el sábado 4 de octubre a las 7 de la tarde (hora centro de México).