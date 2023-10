EXCLUSIVA: Jesús Corona revela si ya piensa en el retiro de las canchas

Tras más de dos meses estando en la banca de los Xolos de Tijuana, el veterano portero José de Jesús Corona reveló si ya piensa en el retiro de las canchas luego de una trayectoria de 20 años en la Primera División.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el guardameta mexicano de 42 años de edad habló de su situación actual, en la que perdió la titularidad en el conjunto fronterizo por el buen momento que vive Antonio Rodríguez.

Te puede interesar: Corona: “Ochoa no se debe sentir seguro como titular”

“Me siento bien físicamente, si bien futbolísticamente no hemos tenido mucha oportunidad de jugar, estamos en otra posición en este momento, asumo mi rol porque Toño está haciendo muy buen trabajo, me da mucho gusto, lo conozco desde la selección panamericana”, comentó.

Jaime Lozano habla del sexto Mundial de Ochoa y elogia a Santi Giménez

Jesús Corona explica por qué es banca en Xolos

‘Chuy’ Corona dejó a Cruz Azul este verano luego de más de una década como cementero, pero aunque inició como el portero estelar de los Xolos, sus actuaciones no fueron tan convincentes y el técnico Miguel Herrera decidió relevarlo.

“Voy ayudar a ‘Toño’ en lo que yo pueda para que siga superándose, pero también vengo a competir aquí en Tijuana, obviamente quiero jugar porque siempre he sido competitivo y sé que se me hará crecer a mí y a los compañeros”, añadió.

Aunque en las últimas semanas se ha especulado si Corona pronto colgará los guantes, el experimentado futbolista mexicano señaló que todavía no está en sus planes.

“Esperemos seguir un tiempo más, tengo contrato por un año todavía, y ya veremos qué es lo que suceda, por lo pronto estoy contento y feliz, disfrutando de mi profesión porque me apasiona, y es lo que me mantiene en activo todavía”, afirmó.

El arquero de origen tapatío ha militado en sus 20 años de carrera con el Atlas, Tecos, Chivas, Cruz Azul y ahora los Xolos. Con su mejor época en la Máquina, en la que consiguió muchos trofeos incluyendo el tan ansiado título de liga en el Clausura 2021.

“No dejo de aprender, todo ha sido constancia, disciplina, el hambre de querer superarse y querer alcanzar objetivos, también de disfrutar y apasionarte de tu profesión, eso es algo de lo que me ha mantenido hasta la fecha”, concluyó.

Te puede interesar: Jesús Corona espera algún día volver a Cruz Azul a pesar de su turbulenta salida