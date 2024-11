Javier Aguirre adelanta a los jugadores que serán titulares ante Honduras

El próximo martes 19 de noviembre del 2024, se disputará el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones entre México vs Honduras. El encuentro será en el Estadio Nemesio Diez en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México. La Selección Mexicana llega con la necesidad de ganar y no recibir gol al terminar perdiendo 2-0 el encuentro de ida ante Honduras.

Este lunes 18 de noviembre del 2024, en conferencia de prensa, Javier Aguirre reveló a los jugadores que van a ser titulares en un partido tan importante y clave, buscando el pase a las semifinales.

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

Te puede interesar: ¿Hay gol de visitante en el México vs Honduras de la Nations League?

El entrenador solo quiso revelar a tres futbolistas, Jesús Gallardo, Alexis Vega y César Montes. Por lo que aún puede tener varios cambios en el once inicial, de lo que presentó en el partido pasado en Honduras.

Por otra parte, detalló que aún no hay dueño en la portería de la Selección Mexicana, explicó que todos los partidos son enfocados para elegir a 23 jugadores para el Mundial de 2026, pero por el momento, no hay ninguno definido.

“Hoy no hay dueño (de la portería), todos estos partidos son enfocados hacia elegir 23 jugadores para el Mundial, si hay o no Final Four, Copa Oro, todo va rumbo al Mundial. No sé quién ha jugado más o menos de los últimos cinco partidos, a veces no me fijo en los momentos de los futbolistas en sus clubes. Me gusta verlos a los jugadores en situaciones complicadas, hablar con ellos, saber cómo estan, son filtros.”.

Te puede interesar: El polémico árbitro que estará en el México vs Honduras