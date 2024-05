La primera baja de Rayados que podría llegar a Chivas para el Apertura 2024

Terminó el Clausura 2024 para los Rayados de Monterrey, por lo que arranca el futbol estufa y los movimientos dentro de la Liga BBVA MX, sobre todo en tierras regias, pues no alcanzar otra semifinal necesita de jugadores para reforzar al plantel.

Uno de los primeros movimientos que podría hacer la Pandilla son las bajas de Alfonso González, Diego Aguirre y Jesús Gallardo, quien además podría llegar a Chivas a reforzar la lateral izquierda.

Jesús Gallardo podría ser la primera baja de Monterrey

En la Sultana del Norte se dice que la salida de Gallardo está casi garantizada, y este rumor tiene un par de meses, pues desde el mercado de invierno se habló de su posible transferencia debido a ‘diferencias con el técnico’, rumor que sigue como teoría.

Para hacer este rumor todavía más grande, también se ha especulado que Chivas le ha dado seguimiento al zaguero, quien durante el Clausura 2024 no sólo jugó como lateral, pues la llegada de Gerardo Arteaga forzó a Fernando Ortiz a utilizarlo como extremo por izquierda.

Gallardo podría ser el primer refuerzo de Chivas

De hacerse oficial su traspaso al Rebaño, Jesús Gallardo pelearía la titularidad con José Castillo y con Mateo Chávez, quien arrancó este semestre como titular para después cederle el puesto justamente a Castillo, que jugó toda la liguilla.

Esto de ficharlo para jugar la lateral, pero si lo buscan para militar como extremo, pelearía su puesto con Cade Cowell y con Pável Pérez en esta posición.

Durante esta temporada, Gallardo no tuvo los mejores números con Rayados, por lo que no sorprende que no quiera seguir en el equipo. Durante la fase regular sólo marcó un gol y dio una asistencia.

Mientras que Arteaga, quién llegó a tomar su lugar en la lateral izquierda tuvo un total de tres goles en liga, además de uno en Copa de Campeones de la Concacaf, así como terminar la temporada como uno de los mejores recuperadores del circuito mexicano.