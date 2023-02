Jesús Molina revela que pudo retirarse en Chivas por lesión

Jesús Molina tiene paso por clubes como América o Chivas. Además cuenta con experiencia en cada uno de los poderosos equipos del norte, pues debutó en Tigres y tras su paso con las Águilas militó en Santos y Rayados, donde ganó una Liga BBVA MX y una Copa, respectivamente.

Sin embargo, no todo ha sido bueno para el actual jugador de Pumas, en su paso por Chivas meditó retirarse luego de la lesión de rodilla que sufrió.

La experiencia que le cambió la vida a Jesús Molina

"Hasta que no nos pasan las cosas uno realmente no valora lo que tiene, después de esa lesión. un proceso de una operación en la nariz, tuvieron que volver a operarme y no quedó bien, me queda una cicatriz por dentro, la operación en la rodilla, cuando me encontraba en casa tirado en cama me pasaban muchas cosas por la cabeza y pensé que podían ser mis últimos días cómo jugar profesional.

El objetivo era volver a pisar una cancha que es algo que le pedí a Dios cada día que me diera esa oportunidad, creo que él escuchó mis oraciones”, dijo Molina para Azteca Deportes.

También, resaltó lo privilegiado que se siente de vestir las playeras de tres grandes de la Liga BBVA MX y pidió un voto de confianza para Rafa Puente del Río.

“Me siento privilegiado y bendecido de ser de los pocos futbolistas que jueguen en tres clubes grandes del fútbol mexicano. Dios ha estado conmigo en todo momento, no quiero dejar pasar esta oportunidad de poder marcar historia y dejar huella en esta institución. Creo que es un técnico preparado que está actualizado en temas de entrenamientos, el equipo ha respondido de buena manera, estamos contentos con el equipo de trabajo tanto físico, como técnico y tratando de que cada uno de nosotros saque la mejor versión para el bien del equipo”, sentenció Jesús.

