¡No lo vas a creer! Este es el árbitro que le pitará a América en la ida de cuartos de final.

Este miércoles 7 de mayo de 2025, la Liguilla del Clausura 2025 arranca con los cuartos de final, y el América, tricampeón vigente, inicia su camino hacia un posible histórico tetracampeonato visitando el Estadio Hidalgo para enfrentar a los Tuzos de Pachuca en el Juego de Ida. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para esta fase, y el silbante encargado del duelo de las Águilas será Jesús Rafael López Valle.

¿Cómo le va al América con López Valle?

En su carrera como árbitro de Primera División, el originario de Sinaloa ha impartido justicia en 4 partidos del América. Los de Coapa han sacado la victoria en cada uno de ellos. En el presente torneo, estuvo a cargo del triunfo americanista por 1-0 ante Querétaro en la Jornada 1 y del contundente 3-0 sobre Toluca en la Fecha 10. López Valle tiene gafete FIFA, el cual obtuvo a inicios de este año. En el VAR, estará Jorge Abraham Camacho Peregrina, acompañado por los asistentes Alberto Morín y Enrique Martínez, mientras que Ismael Rosario López fungirá como cuarto árbitro.

Para el resto de los partidos de ida, la Comisión asignó a Guillermo Pacheco Larios como central en el Monterrey vs Toluca, que se disputará el miércoles en el Estadio BBVA. El jueves, Óscar Mejía impartirá justicia en el Necaxa vs Tigres en el Estadio Victoria, y César Ramos, uno de los árbitros más experimentados y con gafete FIFA, estará a cargo del León vs Cruz Azul en el Nou Camp.Llama la atención la ausencia de árbitros como Adonai Escobedo y Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, también con gafete FIFA, en los juegos de ida. Sin embargo, se espera que ambos sean considerados para los partidos de vuelta, programados para el 10 y 11 de mayo, dado su recorrido y experiencia en la Liga MX.