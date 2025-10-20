¡Oficial! Jugador de la NBA invierte en equipo de futbol femenil

El San Diego Wave FC de la National Women’s Soccer League, la liga de futbol femenino de Estados Unidos, oficializó que Jimmy Butler, el seis veces All-Star de la NBA, se incorporó como inversor minoritario.

El basquetbolista se une a Alex Morgan, la histórica delantera estadounidense como socios propietarios del equipo de la bahía.

Jimmy Butler es nuevo socio del San Diego Wave de la NWSL

Butler, que actualmente milita con los Golden State Warriors, expresó que el futbol ha sido una pasión desde hace mucho tiempo y que “ser parte del juego de una forma significativa siempre ha sido un sueño”. La llegada de una figura de este tamaño en el deporte implica un nuevo rostro dentro del accionario del Wave y más visibilidad para el futbol femenil norteamericano.

No sorprende que Butler se uniera al grupo de accionistas, pues además de su carrera deportiva es, también, emprendedor y fundador de la firma BIGFACE con inversiones en el mundo deportivo, así como en sectores de estilo de vida y bienestar.

El club, propiedad mayoritaria del grupo Levine-Leichtman (con Lauren Leichtman como propietaria controladora) agradeció la incorporación del basquetbolista y destacó que su visión estratégica y compromiso cultural serán una gran aportación para la organización.

El crecimiento del San Diego Wave en la NWSL

Por su parte, el San Diego Wave es un equipo que ya ha logrado un crecimiento acelerado dentro de la NWSL y esta nueva inversión viene a fortalecer su posicionamiento tanto deportivo como comercial. Desde el club se subrayó que Jimmy comparte “nuestros valores y nuestra ambición de hacer crecer este club”, lo que evidencia que la intención va más allá de una inversión financiera: se busca influencia estratégica, generación de nuevos públicos y expansión de marca, sobre todo después del cambio de propietarios que se dio en 2024 cuando se vendió la franquicia en 113 millones de dólares.

