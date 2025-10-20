Así se jugaría la liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil tras la jornada 16

La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil está próximo a llegar a su fin. Se jugaron ya 16 de 17 jornadas y la tabla general ya está casi definida.

Te puede interesar: ¡Con todo a la liguilla! Pachuca derrotó a Chivas en el Hidalgo

Hay cinco equipos que todavía están en la lucha por clasificarse a la fase final y tendrán que aprovechar la ultima jornada para sellar dicho boleto.

Resumen del partido: Toluca 4 - 0 Querétaro | Jornada 13 | Apertura 2025

Todos los resultados de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil

En el Jalisco, Atlas tuvo contra las cuerdas al América, pero las azulcremas remontaron en la recta final: tras un ida y vuelta con opciones en ambas áreas, Kiana Palacios convirtió un penal en el agregado y firmó el 2–3 que sostuvo a las Águilas en la pelea por los puestos altos, además de convertirse en la máxima goleadora histórica del club.

Partido abierto en CU: doblete de Stephanie Ribeiro sostuvo a Pumas, pero las Bravas respondieron con tantos de Grace Asantewaa y Karime Abud para sellar un 2–2 que mantiene a Juárez en la pelea por Liguilla y deja a las universitarias con la sensación de haber dejado ir dos puntos.

La Máquina fue efectiva en el Olímpico Alameda: Aerial Chavarin, Ana Martínez, Valeria Valdéz y Daniela Calderón comandaron una goleada 1–4 sobre Querétaro que impulsa a Cruz Azul en la tabla y compromete a Querétaro de cara al cierre y como la segunda peor defensiva con 46 goles recibidos.

Exhibición en el Universitario: Tigres impuso ritmo y pegada desde el inicio, castigó cada desajuste del Atlético San Luis y redondeó un 5–1 que extendió su racha positiva y reafirmó su liderato a falta de una jornada para el cierre.

En el BBVA, Rayadas reaccionaron a un cabezazo tempranero de Alexia Villanueva para León; con ajustes en la presión y mayor presencia en área, voltearon el juego y ganaron 3–1 para abrochar su boleto a Liguilla y confirmar la tendencia al alza en el tramo final.

Xolas remontó con diez futbolistas en el Cuauhtémoc: pese a la inferioridad numérica, el cuadro fronterizo se sostuvo atrás y aprovechó sus momentos para darle la vuelta 1–2 a la Franja y sumar su cuarto triunfo del torneo.

Toluca resolvió sin sobresaltos en Aguascalientes: con orden y transiciones limpias, Toluca se impuso 0–2 al Necaxa gracias a los tantos de Itzel Muñoz y Abby Erceg, resultado que selló matemáticamente su pase a la Liguilla.

Las Guerreras despidieron el torneo en casa con victoria: remontaron 2–1 a Mazatlán en el TSM coronando una actuación de empuje y mejores llegadas; el resultado les permitió encadenar una racha positiva en Torreón.

Duelo de alto voltaje en el Hidalgo: tras el 1–1 parcial con gol de Alicia Cervantes para el Rebaño, un error en la salida rojiblanca habilitó a Charlyn Corral para el 2–1 definitivo que sostuvo a las Tuzas como sublíderes y dejó a Chivas con tarea para cerrar.

Te puede interesar: Día Mundial contra el Cáncer de Mama: las mujeres deportistas que sobrevivieron y volvieron a competir

Los cruces de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil al momento

1. Tigres vs 8. Juárez

2. Pachuca vs 7. Cruz Azul

3. América vs 6. Rayadas

4. Toluca vs 5. Chivas

