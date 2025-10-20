JJ Macías: ¿Cuánto tiempo estará fuera tras su nueva lesión?

Uno de los talentos con más proyección en la delantera mexicana ha tenido una carrera marcada por las lesiones en sus últimos años. Aunque solo cuenta con 26 años, algunos ya le recomiendan el retiro. Nadie creía en él; sin embargo, Efraín Juárez le dio una oportunidad, lamentablemente la situación no fructificó conforme a los mejores planes, pues JJ Macías salió lesionado del juego contra Monterrey.

¡Llegó su revancha! JJ Macías anota el CUARTO GOL de Pumas ante Mazatlán

¿Qué lesión tiene JJ Macías?

Los Rayados recibieron a los Pumas en el marco de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX, situación que terminó con un empate a un tanto en el Estadio BBVA. Lamentablemente, para los aficionados auriazules el buen resultado pasó a segundo término, pues el ariete mexicano salió lesionado casi a la media hora de partido.

Ante eso, la situación se volvió tensa en el entorno, sabiendo de las complicaciones físicas que ha tenido el nacido en Jalisco. Sin embargo, según reportes recientes, solamente fue un susto. Este sábado 18 de octubre salió del campo por complicaciones con su isquiotibial, el cual se endureció.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas JJ Macías?

Entonces, tomando en cuenta que solamente fue una molestia física, el delantero podría ser parte del equipo el próximo miércoles cuando los Pumas reciban en Ciudad Universitaria al Atlético de San Luis. Ante eso, solo queda la espera de qué tantos riesgos correrá el cuerpo médico, sabiendo que los del Pedregal no tienen muchas opciones en la delantera rumbo al cierre del semestre.

¿Cuánto tiempo duró sin lesiones JJ Macías?

Los Pumas le abrieron la que podría ser su última oportunidad en la élite, esto tras perderse 16 partidos totales (lesionado como jugador de Santos Laguna) hasta la Jornada 7 del presente Apertura 2025. En total, pasaron seis fechas sin problemas físicos, esto hasta esta séptima en el juego contra los regiomontanos.