Esto dijo el último campeón de goleo en Pumas sobre Guillermo Martínez

Los Pumas de la UNAM están en la búsqueda de un nuevo ‘9’. El equipo universitario deberá encontrar un nuevo delantero si quiere ser considerado uno de los favoritos para el actual torneo de la Liga BBVA MX .

El último campeón de goleo en Pumas, Bruno Marioni, nos cuenta lo que significa ser el encargado de marcar los goles en el cuadro felino.

“Desde mi posición de delantero me ha tocado tener muy buenos torneos y otros no tan buenos, y siempre ha estado asociado al rendimiento del equipo. Entonces, yo creo que si bien hay una mirada muy fuerte sobre esta posición, generalmente depende del rendimiento. Obviamente, también influye que tenga las cualidades necesarias para definir, pero todo depende del funcionamiento grupal”, dijo el exjugador de Pumas.

Pesa en los delanteros la camiseta de Pumas

Por otro lado, afirmó que no cualquier delantero puede acoplarse al conjunto felino.

“No todos los delanteros son para cualquier equipo. Hay que determinar características que estén asociadas al proyecto del club. El proyecto o modelo de un equipo grande como los Pumas probablemente siempre implica un peso y una responsabilidad muy grande, porque el mejor jugador de la historia de México, Hugo Sánchez, vistió esa camiseta. Es inevitable pensar o retrotraerse a esa imagen, y también recordar que Cabinho vistió esa camiseta”, agregó Bruno.

Finalmente, el exjugador felino expresó que hay un peso muy grande en portar la camiseta de Pumas en esa posición, y quien lo haga debe estar bien física y psicológicamente.

“Siempre habrá comparaciones y la exigencia va a estar presente, porque es un equipo grande que debe tener resultados, que debe estar siempre en la lucha por un título. Y eso, obviamente, al delantero le genera una presión extra a nivel individual. El delantero de Pumas tiene que estar muy bien preparado psicológicamente para absorber esa presión de buena forma y poder conseguir los objetivos”, sentenció Marioni.

