La leyenda de la NFL que no descarta un regreso del retiro

Los Houston Texans son la franquicia más joven de la NFL y por primera vez en un buen tiempo parecen tener el equipo para competir al más alto nivel en una Conferencia Americana donde los Chiefs son amos y señores. Una de las más grandes leyendas del cuadro texano recientemente declaró que saldría del retiro bajo una situación muy específica.

J.J. Watt, uno de los mejores linieros defensivos en la historia y quizá el jugador más grande que jamás haya vestido los colores de los Texanos, confesó que estaría interesado a volver con la franquicia si las lesiones comienzan a afectar al cuadro de DeMeco Ryans la próxima temporada. El egresado de Wisconsin pasó los primeros 10 años de su carrera en la ciudad espacial, cosechando 101 capturas y tres premios como el Jugador Defensivo del Año.

Después de 12 campañas profesionales, las últimas dos jugadas con los Arizona Cardinals, el mayor de la dinastía Watt decidió decirle adiós a los emparrillados y emprender una carrera como comentarista. A pesar de esto, la idea de volver a colocarse el casco no está descartada del todo.

“Soy un hombre muy afortunado. Tengo una esposa hermosa, tengo un hijo hermoso. He tenido 12 grandes años en esta liga y estoy muy agradecido de haberme ido sano y jugando muy bien”, confesó el legendario defensa de 35 años.

“Le dije a DeMeco (Ryans) el año pasado, ‘No llames a menos que lo necesites absolutamente, pero si alguna vez llamas, ahí estaré'. Y él sabe que no debe llamar a menos que sea absolutamente necesario. Este es el último año que se lo digo, porque no voy a seguir entrenando como hasta ahora, pero él sabe que si alguna vez lo necesita de verdad, yo estaré ahí para él. No creo que eso ocurra. Tienen un grupo muy bueno”, sentenció.

Los Texans ilusionan a su afición de cara a 2024

Los Houston Texans llegaron a la ronda divisional la temporada pasada, cayendo a manos de los Baltimore Ravens. No obstante, el conjunto ilusiona a la afición porque lo lograron con un entrenador de primer año, DeMeco Ryans, y un quarterback en su año de novato, C.J. Stroud.

