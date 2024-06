El deseo de Joao Félix: ser Balón de Oro con el Barcelona

Aunque con su futuro en el aire, el jugador portugués Joao Félix quiere quedarse con el conjunto del Barcelona donde se siente cómodo y siente que en un futuro podría conseguir el Balón de Oro.

La directiva del Barcelona está en pláticas para que el extremo luso juegue con los azulgranas para la temporada 2024-25 ya que entra en los planes del nuevo técnico alemán Hansi Flick.

Su futuro todavía no está cerrado pero el delantero también apuesta por su continuidad. “Siempre ha sido el club de mi infancia y me quiero quedar pero no depende de mí", declaró en entrevista para el podcast de Nude Project.



Te puede interesar: El jugador de Cruz Azul que sufrió una lesión con la Selección Mexicana

Juan Pablo Vigón habla sobre su sobresaliente trayectoria | En Caliente

Joao Félix se siente cómodo jugando con el Barcelona

Joao Félix está convencido de que puede ganar el Balón de Oro. “Todo el mundo sueña con ganarlo. Creo que tengo las cualidades para ganarlo. No voy a mentir. Claro que falta mejorar algunas cosas. Tienen que pasar muchas cosas. Tengo 24 años. Hay que trabajar mucho y creer en eso”.

Para llegar a lo más alto, el delantero portugués asume que debe seguir en el Barcelona. “Tengo que ayudar al equipo, ser más decisivo, ganar títulos colectivos porque un buen colectivo hace buenos a los jugadores. El Barça es un equipo increíble, un club de los más grandes del mundo, con jugadores extraordinarios y dispone de un buen ambiente para lograrlo”.

Sobre su futuro con el club culé Joao Félix comentó, “Puede haber movimientos. Estoy cedido pero no va a depender de mí. He dicho que me encanta el Barça, siempre ha sido el club de mi infancia y me quiero quedar pero no depende de mí, depende otras muchas cosas. Y vamos a ver lo que puede pasar”

Te puede interesar: Amaury Vergara se encuentra en Europa para reforzar a las Chivas

De todas formas, a Joao Félix, que ha pasado por equipos de la liga portuguesa, inglesa y española, no le asusta el reto de cambiar de equipo. “Me llevo bien con casi todo el mundo. todos hablamos el mismo idioma. El ambiente es muy igual y te llevas bien con todos desde el primer día”.

Su suerte es haber llegado al Barcelona el verano pasado, aunque fue a la carrera. “El ultimo día no tenia nada cerrado con el Barça. Fui al club a solventar unos papeles. Renuncié a muchas cosas pero no me arrepiento, he cumplido uno de mis sueños de niño”.