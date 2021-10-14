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Fútbol

El Paris-Saint Germain ya eligió a su nuevo “Mbappé”

Los dirigentes del París-Saint Germain están buscando a marchas forzadas al sustituto de Kylian Mbappé, una de las opciones más fuertes juega en Madrid.

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Uno de los equipos más poderosos del planeta, París-Saint Germain está en busca del reemplazo de su máxima estrella, el delantero Kylian Mbappé, el equipo francés estaría estudiando opciones ante la inminente salida de la joya gala al Real Madrid.

La decisión final será de Kylian Mbappé y su entorno, ya que tiene la oportunidad de poder renovar con el París Saint-Germain o retirarse como agente libre al Real Madrid, es por ello que el PSG busca soluciones y necesita al suplente lo más pronto posible.

El PSG tiene en la mira a uno de las jóvenes promesas del mundo, Joao Félix, actual jugador del Atlético de Madrid, este elemento portugués sería la apuesta a futuro para el conjunto de la capital de Francia.

En una entrevista reciente, el joven lusitano fue cuestionado sobre jugar con el brasileño Neymar, a lo que dejó abierta la posibilidad de compartir vestidores, con ello muchos sectores de la prensa internacional indican que es un “guiño” al equipo que dirige el argentino, Mauricio Pochettino.

Sí, sin duda alguna. Creo que haríamos una buen dupla (Neymar). Por supuesto, después, sobre el terreno, las cosas pueden no salir bien. Nunca se sabe, pero creo que haríamos un buen equipo”, dijo el delantero portugués del Atlético de Madrid.

Fortalezas futbolistas de Joao Felix


Desde 2019, cuándo el Atlético de Madrid compró a Joao Félix por 126 millones de euros al Benfica, el cuadro “colchonero” hizo la gran inversión para pulir a una joya que promete ser el sucesor de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.

Tras un periodo de adaptación y entrenamiento, el jugador de 21 años logró la regularidad con el conjunto de Diego Pablo Simeone, actualmente el diamante luso es una pieza fundamental en el equipo rojiblanco.

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