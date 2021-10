Neymar le pone fecha final a su carrera con la Selección de Brasil

Pensar en la Selección de Brasil en los últimos años, es pensar en Neymar. El astro brasileño se ha convertido en el referente de la Verdeamarelha, pero todo parece indicar que el futbolista esta cansado y ya tendría fecha para retirarse del equipo que representa a su país.

Los números del “10” del Paris Saint Germain con su selección son impresionantes. Acumula 113 partidos en los que ha anotado 69 goles; levantó la Copa América en 2019; e incluso suma una medalla de oro, cuando ganaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, en el Mundial celebrado en Brasil en el 2014, Neymar recibió una dura patada por parte de Camio Zuñiga, de Chile, entrada que estuvo a nada de terminar en desgracia.

“No podía mover las piernas, no tenía fuerzas para levantarme. No podía. Fue de los peores momentos de mi carrera. Terminó con mi sueño de jugar un mundial, jugar la semifinal, la final. Me puse a llorar desesperadamente, no podía mover los pies”, aseguró Ney en entrevista con DAZN.

Colombia vs Brasil | Eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022

Este domingo, Neymar y compañía se miden ante Colombia, en busca de seguir con su paso perfecto rumbo a Qatar 2022, pues de nueve partidos han ganado los nueve, con 22 goles a favor y apenas tres tantos en contra.

Aunque matemáticamente aún no están clasificados, es casi un hecho que asistirán al mundial del próximo año, el cual podría ser el último de su máxima figura.

“Pienso que Qatar es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el futbol. Lo haré todo llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo” finalizó.