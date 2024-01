¡EXPLOTÓ TODO! Filtran FUERTE MENSAJE de Joao Rojas al ‘Tano’ Ortíz y sus compañeros en Rayados

Antes de que se hiciera oficial la salida de Joao Rojas de los Rayados de Monterrey, el ecuatoriano se despidió de sus compañeros por un mensaje en donde explotó contra el técnico argentino, Fernando Ortíz, con apenas 3 torneos cortos en el futbol mexicano el sudamericano registró dos goles y dos asistencias en 29 partidos.

“Hola amigos!! Me despido con la alegría de siempre, auténtico desde el día que me conocieron. Me llevo grandes anécdotas y amigos, tipos que son HARTA PELOTA, utileros, doctores y los directivos… unos caballeros ejemplares!!!”, empezó su mensaje Joao en el grupo de jugadores de Rayados.

El duro mensaje para el Tano Ortíz

Desde la llegada del “Tano” Ortíz a Rayados se notó que el ecuatoriano no era del agrado del argentino, al menos en lo deportivo, Joao a penas jugó 389 minutos el torneo pasado en donde solo cuatro jugó como titular y no terminó ninguno de ellos.

“Me despido de todos. Incluso del DT que me dijo hace 6 meses que me iba a sacar. Faltándome el respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Por eso ese mensaje va aquí, para todos, así como el lo hizo en el camerino. Que bueno que de frente pude decirte lo que pienso, con los hu*%$ grandotes que tengo desde que nací, los mismos que te faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir. Abrazo los quiero y que Dios los guarde siempre”, finalizó Rojas en su mensaje a sus compañeros.

Lo que viene para Rayados en el Clausura 2024

Monterrey ya jugó su partido por la Jornada 4 en la Liga BBVA MX cuando empató a un gol frente al Querétaro el miércoles pasado, “La Pandilla” no jugará en esta media semana sino hasta el sábado cuando visiten al América en el Estadio Azteca en la fecha 5.

Rayados marcha como líder de la tabla con 10 unidades, sin embargo, eso podría cambiar si el Necaxa logra vencer por 4 goles o más a los Pumas este miércoles en Ciudad Universitaria, de no ser así los regiomontanos disputarán contra las Águilas un partido por el liderato del Clausura en 2024, ambos con 10 puntos y misma diferencia de goles pero el conjunto del Tano con 8 anotaciones contra las 6 del cuadro de André Jardine.

