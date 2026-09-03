Joel Huiqui decidió qué hacer con Alan Mozo para el próximo partido de Cruz Azul

Cruz Azul solucionó su problema en el lateral derecho. Ante la falta de opciones en el puesto, Joel Huiqui debió improvisar en varias ocasiones utilizando a Jeremy Márquez como “rueda de auxilio”. No obstante, la directiva cumplió con su pedido y concretó el fichaje de Alan Mozo para cubrir la posición durante el Apertura 2026. Ahora, los aficionados esperan conocer cuándo será su debut oficial con la camiseta celeste.

El defensor ya fue anunciado de forma oficial por el conjunto cementero. Logró pasar con éxito las pruebas médicas, por lo que ya estampó su firma en el contrato que lo ancla a Cruz Azul. El exChivas y Pachuca se convirtió en el cuarto refuerzo tras las incorporaciones de Alan Montes, Juan Calero y Ricardo Rodríguez. Todo parece indicar que Mozo será una opción para la Jornada 7 del Apertura 2026.

¿Alan Mozo concentra para el choque contra Santos Laguna?

De acuerdo a los reportes que compartió el periodista Gerardo González, el cuerpo técnico de Huiqui tendría tomada la decisión de concentrar a Alan Mozo para el próximo partido de La Máquina en el Apertura 2026. Con la necesidad de cubrir el puesto de lateral derecho, el defensor sumaría su primera convocatoria con Cruz Azul y podría sumar minutos ante los Guerreros.

Alan Mozo|@alan_mozo

Por ser un jugador recién llegado a La Noria, todo parece indicar que Alan Mozo no estará desde el arranque para el partido contra Santos Laguna. Si bien es cierto que existen altas posibilidades de que concentre con el equipo, es muy probable que ocupe un lugar en el banco de suplentes. Sin embargo, el lateral podría sumar minutos en el complemento, siempre y cuando el curso del partido lo permita.

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¿Cuándo es el próximo partido de Cruz Azul en el Apertura 2026?

La Máquina buscará seguir escalando posiciones en el Apertura 2026 este próximo domingo 6 de septiembre. El combinado cementero recibirá a Santos Laguna en el Estadio Banorte, partido que está programado para iniciar a las 20:00 horas, tiempo central de México.

Los dirigidos por Huiqui vienen de conseguir una importante victoria ante Necaxa por 3-1 en Aguascalientes, resultado que lo acercó al Top 8 de la Liga BBVA MX. Mientras tanto, Santos vive un presente totalmente diferente: sumó su primer punto en el torneo al igualar contra Tigres y se ubica en la posición número 17 de la tabla.