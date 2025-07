Johan Vásquez se postula como líder de la Selección Azteca

Con el paso del tiempo, Johan Vásquez se ha convertido en uno de los pilares actuales del futbol mexicano y su andar en el balompié de Europa; específicamente, en Italia, le ha traído reflectores a los que bien ha respondido cuando se pone la camiseta de la Selección Mexicana .

Te puede interesar: Javier Aguirre revela novedad en el once contra Honduras

Cuestionado en torno a su rol, previo a enfrentar al combinado de Honduras por la semifinales de la Copa Oro 2025, el defensor central no tuvo miedo a autoproclamarse capaz de convivir con la exigencia que representa ser uno de los líderes de la Selección Azteca.

“Creo que es natural lo que siento, el liderazgo, siento esa responsabilidad, no soy ni de los mayores ni de los chicos, pero, por la experiencia que he acumulado, debo ser fundamental para los demás, estoy en buen momento, el techo no es esto, para mí, el plus más es ser uno de los capitanes”, dijo, en conferencia de prensa.

MÉXICO vs HONDURAS: un boleto a la FINAL de la COPA ORO en juego | La Mesa Protagonista

La dupla Vásquez-Montes, una fija para Aguirre

Y también tuvo tiempo para hablar sobre el regreso de su pareja en la zaga central: César Montes, quien se perdió el duelo de cuartos de final frente a Arabia Saudita, por acumulación de tarjetas: “Estamos contentos de que regresa César, hacemos buena dupla porque nos conocemos desde los siete u ocho años, somos del mismo estado, nos conocemos muy bien”.

México no se siente favorito vs Honduras

El futbolista del Genoa descartó sentirse favoritos con respecto al representativo catracho y destacó lo hecho por dos escuadras que se han instalado, contra muchos pronósticos, en la semifinales del torneo regional de la Concacaf.

“Obviamente, Concacaf está creciendo, es bueno saber esos temas, nos regalaron buenos partidos Guatemala y Honduras, son equipos que eran fuertes hace 30 años y capaz después no tanto, pero van realzando; (mañana) enfrentamos a un equipo con el que hemos tenido partidos complicados, nos conocemos muy bien”, expuso.

Y cerró: “Es el último torneo oficial antes del Mundial, nos vemos la cara los jugadores, la competencia es muy sana, hay días que somos conscientes que las cosas quedan en el campo, la competencia hace creer al jugador y lo damos todo en el campo”.

Te puede interesar: La maldición que asusta a Selección Mexicana en el estadio de los 49’s de San Francisco