Johan Vásquez propone a Alan Mozo para la Selección Azteca

La más reciente convocatoria de la Selección Mexicana dividió la opinión en torno a su director técnico, Gerardo Martino, cuyo gusto por ciertos futbolistas ha relegado a algunos otros que atraviesan un buen momento. Tal es el caso del lateral derecho de los Pumas, Alan Mozo, quien ha encontrado estabilidad en su nivel y, aun así, no fue considerado por el estratega argentino.

Desde que se diera a conocer el listado, la afición auriazul se ha manifestado en favor de un llamado para el ‘2’ al que ovaciona cada fin de semana y, aunque algunos pensaban que la petición no penetraría el núcleo del combinado nacional, ya existe una pronunciación desde el interior del grupo, cortesía de Johan Vásquez.

Johan Vásquez candidatea a Alan Mozo para la Selección Mexicana

Johan Vásquez ve a Alan Mozo en Selección Mexicana

"Últimamente, ha sonado el nombre de Alan Mozo. Yo, a veces, no puedo ver los partidos de Pumas por el horario de Europa, pero, por lo que veo, está muy bien, está cumpliendo y yo que lo conozco del día a día, (puedo decir que) es un jugador que, si le pides algo, te lo hace dos veces”, dijo el defensor central, en charla con Azteca Deportes.

La referencia de Vásquez sobre Mozo emana de los tres torneos que compartieron en El Pedregal, mismos en los que alcanzaron una final y una semifinal en la Liga BBVA MX.

Entre los elementos universitarios, Alan Mozo es uno de los que, en el pasado, fue relacionado con algunos clubes del viejo continente; sin embargo, se mantiene como un pilar en el esquema de Andrés Lillini. Vásquez, quien se mudó a Italia el verano pasado, compartió algunas prácticas que lo han llevado a consolidarse en el país de la bota.

“Es trabajar en silencio, no conformarse. Es muy fácil prender la televisión el domingo y ver la Serie A, no saben lo que significa entrenar diario, que son planteles de 30 jugadores y que tienes de competencia a un holandés, al italiano que jugó en el Mundial”, reflexionó.

Johan Vásquez entre los mejores centrales de la Serie A

Aunque apenas tiene 23 años, el central sonorense ya se roza con rivales que destacan entre lo más desafiante en el orbe y, si bien lo narra con orgullo, no cambia el tono afable con el que, hace algunos meses, abandonó México en busca de nuevos retos.

EFE

“La actitud es la misma. En lo futbolístico, creo que sí he crecido bastante. No es lo mismo competir acá en la Liga MX, que es una liga buena, que allá, contra el Milan de Ibrahimovic, el Inter, la Lazio, la Roma y equipos fuertes que juegan Champions. A veces, la gente se confunde y piensa: ‘se va a un equipo que está último en la tabla y le meten 40 cada fin de semana’, pero no saben que todo es un proceso. Yo veo las cosas a futuro; si las viera por el dinero, me hubiera quedado acá o me hubiera ido al norte, pero mi sueño era ir allá y, si tengo que sacrificar muchas cosas, las sacrifico”, sentenció.