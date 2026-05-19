¡ÚLTIMA HORA! Luis Chávez se integra a la Selección Mexicana a 23 días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 206 TM

El mediocampista mexicano Luis Chávez reportará a la brevedad a la concentración de la Selección Mexicana, informó en un comunicado esta mañana de martes el propio combinado que dirige Javier Aguirre, con lo que retorna al grupo luego de haber sufrido una lesión que lo alejó por meses.

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Luis Chávez, zurdo, y quien marcó uno de los mejores goles de todo el Mundial de Qatar 2022, ahora buscará en un plazo muy breve convencer al cuerpo técnico de su nivel para poder colarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Chávez, futbolista del Dinamo de Moscú de 30 años de edad, llegará al Centro de Alto Rendimiento también con la esperanza de poder estar en el partido de este viernes de carácter amistoso ante Ghana, donde buscaría mostrarse.

César Montes también llega a la concentración de la Selección Mexicana

En el mismo comunicado de la Selección Mexicana, se informa que César Montes defensor central, también estará reportando a la concentración.

En el caso de Montes su convocatoria y participación en el Mundial parecen mucho más seguras en relación a Luis Chávez, aunque los dos podrían ser virtualmente parte del roster de los jugadores que disputarán el Mundial.