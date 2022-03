A Johan Vásquez le sorprende ser titular con el ‘Tata’ Martino

El más reciente partido entre las selecciones de México y Estados Unidos presentó algunas novedades. Entre ellas, destacó la titularidad de Johan Vásquez, un futbolista que parecía no estar entre los predilectos de Gerardo Martino, con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Para la Fecha FIFA anterior, en la que la Selección Azteca enfrentó a Jamaica, Costa Rica y Panamá, el defensor central fue convocado por el ‘Tata’; sin embargo, no jugó un solo minuto.

Johan Vásquez no esperaba ser titular contra Estados Unidos

Desde la perspectiva de algunos, se trató de una injusticia y, en consecuencia, se especuló que el joven de 23 años no ‘le llenaba el ojo’ al estratega argentino, por lo que su presencia entre los once de arranque -ante los representativos de la Unión Americana y Honduras- resultó una sorpresa, inclusive, para él.

“La verdad sí me sorprende, porque venía de tres partidos de no jugar y uno de estar fuera de la convocatoria, pero tenía mucha fe. No podía desconcentrarme, tenía que estar a la altura y apoyar a quien le tocaba de mis compañeros, porque mi objetivo y el de todos era estar en Qatar. De repente, llega el primer entrenamiento, (Martino) me pone, y dije: ‘bueno, me está probando, vamos a ver qué pasa’. Y llega el segundo, me vuelve a poner y dije: ‘no, esto ya va en serio’”, relató el zaguero, en entrevista con Azteca Deportes.

Históricamente, es común que en el combinado nacional se le respete el puesto a jugadores que militan en el futbol de Europa. Éste no fue el caso de Vásquez, cuyo brinco al ‘otro lado del charco’ no le evitó la suplencia. A partir de lo anterior, se dijo que el elemento del Genoa italiano se encontraba frustrado y molesto con el cuerpo técnico, algo que desmiente categóricamente.

“No había tenido la oportunidad de jugar mucho con el ‘Tata’. Debuté con él en el partido más difícil: contra Estados Unidos allá, y vuelvo a jugar contra ellos una vez más. Eso habla de la confianza que tiene en mí y yo no critico, sino que sí he pensado mucho: ‘no juego porque, lo que todos sabemos, hay temas que son de jerarquía y que ya no dependen de mí’. Si yo quiero jugar, me tengo que ganar esa jerarquía; ya no soy el chico de Pumas o de Rayados, ya soy el mexicano que viene de Europa”, añadió.

Johan Vásquez ve como ejemplo a los futbolistas de jerarquía en la Selección Mexicana

Basado en el historial, todo apuntaba a que, en el último ‘Clásico de la Concacaf’, el central por izquierda en la pizarra del entrenador sería Héctor Moreno, el mismo con el que Johan compite por el puesto y al que le muestra agradecimiento por algunos gestos hacia su persona.

“Hay tipos que, aunque no jueguen, te ayudan bastante, con cómo entran a la cancha o que llegan media hora antes al entrenamiento. Creo que Héctor Moreno es un futbolista así, buen tipo, que me habló cuando me fui a Europa. Él estuvo en Italia y me dijo que no iba a ser fácil, me orientó en bastantes cosas y creo que, hoy en día, César (Montes) y yo podemos aprenderle demasiado a él, a los grandes como Memo Ochoa, (Andrés) Guardado, Héctor Herrera… Pero tiene que ser un equipo, no que se vea (diferencia entre) los grandes y los chicos. Hay que competir juntos”, aclaró.

Antes de recibir a El Salvador para cerrar el Octagonal Final y con la posibilidad de amarrar su pase al Mundial de Qatar 2022, el nacido en Navojoa está proyectado a la titularidad y a conformar el núcleo de la muralla azteca junto a César Montes, con el que, cuenta, se ha “entendido muy bien”. Quizá, el mayor respaldo a sus palabras sea el grato sabor de boca que dejó la dupla en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.