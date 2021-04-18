John Catlin se corona en el Austrian Golf Open

El estadounidense John Catlin ganó este domingo el Austrian Golf Open, torneo del European Tour, tras batir en el quinto hoyo de desempate al alemán Maximilian Kieffer, en una cuarta y última jornada en la que el español Alejandro Cañizares, líder desde el jueves, acabó séptimo.

Catlin y Kieffer acabaron las cuatro rondas empatados a 274 golpes (14 bajo par), tras entregar tarjetas de 65 (-7) y 66 (-6) impactos, lo que los condujo a un desempate, que se alargó hasta el quinto hoyo con triunfo del estadounidense. Catlin logró su primer título del año y el octavo en su palmarés.

El norteamericano, quien al comienzo de la semana ocupaba el puesto 124 del Ranking Mundial de Golf, firmó 7 birdies que le valieron para superar a los co-líderes tras la tercera jornada, el alemán Martin Kaymer, ganador del PGA Championship en 2010 y del U.S. Open en 2014, y Alejandro Cañizares.

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Starts: 13

Wins: 🏆🏆🏆@JohnCatlin59 is becoming quite the force on the European Tour.#AustrianGolfOpen pic.twitter.com/91Ugkjh7aB — The European Tour (@EuropeanTour) April 18, 2021

En el desempate Catlin se impuso sobre Kieffer, que tras realizar una ronda brillante no consiguió romper su racha de 10 años sin triunfos.

El año pasado, el norteamericano conquistó el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters y el Dubai Duty Free Irish Open, pero en este 2021 no tuvo un buen arranque.

Ambitions for the rest of the season?



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De los seis torneos que disputó antes de llegar a Austria, no pasó el corte en cuatro, el último en Kenia. Sin embargo, encontró su mejor nivel sobre el verde del Diamond Country Club para conquistar su tercer triunfo europeo en ocho meses.

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Finalmente, no fue el día de Alejandro Cañizares, quien después de ocupar el liderato durante las tres primeras rondas, se hundió hasta la séptima posición luego de hacer cuatro bogeys que ensombrecieron sus dos birdies. Mientras que Martin Kaymer realizó dos bogeys y un doble bogey que lo enviaron hasta la tercera posición.

