Carlos Ortiz donará dinero para impulsar a niños golfistas

El golfista mexicano Carlos Ortiz impulsará con 25 mil dólares, el desarrollo de los futuros campeones del golf nacional. Lo cual, se dio a conocer en el LXX Campeonato Nacional Infantil-Juvenil, que lleva su nombre en esta edición.

En noviembre pasado, Carlos Ortiz se convirtió en el segundo jugador latinoamericano en ganar el Houston Open después del argentino Roberto de Vicenzo y el primer mexicano después de 42 años en ganar un torneo del PGA TOUR.

Cabe destacar que, durante la presentación del torneo el golfista mexicano mencionó que su hermano daría a conocer un obsequio que les daría a los ganadores de cada categoría.

“La Federación Mexicana de Golf, Unifin y el Comité Nacional Infantil-Juvenil, junto con mi hermano (Carlos), les van a dar una gran oportunidad de ir al Mayakoba Golf Classic, todo pagado, a los campeones de cada categoría, a partir de 10-11, mujeres y hombres para estar en la ronda de práctica con él y en la primera ronda del torneo, este año”, señaló Alejandro Ortiz, hermano menor de Carlos.

Con este tipo de apoyos, la Federación Mexicana de Golf puede hacer el reembolso de parte de los gastos que tienen los golfistas infantiles-juveniles en los viajes a torneos internacionales. Dichos pases a competiciones internacionales son obtenidos por los jugadores durante los torneos de convocatoria nacional.

Como es el caso de los ganadores de las categorías 7 años y menores, y 8-9 años del LXX Campeonato Nacional Infantil-juvenil presentado por Carlos Ortiz, quienes ganaron su lugar al US Kids Regional de este año, que será el US Kids Mexico.

Los campeones de la categoría 7 años y menores, fueron: Emma Pérez (79 golpes), del Club Campestre de León; y Mathiaz Calderón (77 golpes), de Yucatán Country Club. Mientras que, los ganadores de la categoría 8-9 años, fueron: Alexa Calzada (76 golpes), de La Loma Club de Golf; y Sergio Simón (74 golpes), del Club Campestre de Querétaro.

Este domingo se realizará la última ronda de competencia de las categorías 10-11 años hasta la de 18 años y menores, de este Campeonato Nacional jugado en los campos de Vidanta The Nayar Golf Course y The Greg Norman Signature Course, además de Flamingos Golf.