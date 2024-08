Rival de Floyd Mayweather promete espectáculo en su llegada a la CDMX

El boxeador estadounidense John Gotti III ya está en la ciudad de México de cara su pelea que sostendrá el próximo sábado 24 de agosto frente al histórico del boxeo Floyd Mayweather Jr en la Arena Ciudad de México.

A su llegada a la capital el país, el norteamericano se mostró ilusionado y contento mientras atendía a algunos aficionados, además que ante los medios de comunicación presentes prometió espectáculo y una lucha muy emocionante.

“Me siento bien, un poco cansado por el vuelo, pero me siento bien. Ya sabes, vamos a dar un buen espectáculo el 24 de agosto y capturar ese espíritu de lucha mexicano. Una batalla, va a ser una guerra. Voy a tomarlo así, voy a llevarme esta pelea y le voy a dar una buena pelea. No quiero, no queremos faltarle el respeto al país de México, estamos como invitados, venimos aquí como invitados, vamos a luchar como profesionales y seguiremos adelante”, mencionó a su llegada John Gotti III.

Gotti quiere voltear a Floyd

Por otro lado, el estadounidense se declaró listo para el combate y espera hacer sufrir al Money en la capital del suelo azteca.

“Uh, sólo pelea mi pelea, ya sabes, sé un poco más agresivo, buscar más la pelea y hacer lo que entrené para hacer, ya sabes, hice muchas mejoras desde el año pasado y estoy listo para comenzar. Quiero castigarlo, castigar su cuerpo, está envejeciendo ahora, está envejeciendo, hay que aprovechar, será una buena pelea”, declaró el pugil americano.

La pelea se llevará a cabo el próximo sábado 24 de agosto en la Ciudad de México y por supuesto la podrás disfrutar a través de la casa del boxeo en la pantalla de Azteca 7 .

