John Madden será homenajeado en la nueva portada del NFL Madden 23

El famoso videojuego de la NFL, Madden, ha anunciado esta mañana, cuál será la portada de la nueva edición de este título que ha emocionado a todos los aficionados del futbol americano a lo largo de 36 años de existencia.

Todo comenzó en 1974, cuando a un joven estudiante de la Universidad de Harvard, Trip Hawkins, se le ocurrió comenzar a programar simuladores para predecir los marcadores de los partidos de NFL, utilizando varias variables como capacidad, rendimiento, habilidad y ejecución.

Te puede interesar: Ya están definidos los grupos del Spring Final de Blast Premier

Pero no fue, sino hasta 10 años después, en 1984, que Hawkins se acercó al mítico coach de NFL, John Madden con la propuesta de crear un videojuego dedicado al futbol americano. Para esa época, Madden tenía nulo conocimiento de tecnología, sin embargo, su dominio del deporte no tenía comparación, por ello es que fue él mismo quien supervisó, asesoró y dio el visto bueno al videojuego, hasta que la experiencia no fuera lo más cercana a la realidad.

Madden siempre lo dijo: “…Esta es una manera en la cual, el público puede aprender sobre el deporte y participar en el juego a un nivel bastante sofisticado…” El alma del deporte siempre estuvo impregnada en el proyecto desde el inicio. Así fue como en 1988 salió a la luz la primera edición del “John Madden Football”, un video juego que salió exclusivamente para computadora.

La popularidad del simulador de EA Sports

La popularidad del videojuego fue tal, que en 1990, la empresa Electronic Arts, tomó la decisión de hacer una edición distinta cada año, iniciando con una nueva versión para consolas. Así es como el Madden, hecho para el Sega Genesis llegó a vender más de 400,000 copias, cuando en realidad esperaban 75,000. El crecimiento fue en ascenso, hasta que en 1996 fue nombrado como el videojuego deportivo más vendido en la historia, con un total de más de 8 millones de copias vendidas alrededor del mundo.

Te puede interesar: TV Azteca Esports presenta el Azteca Esports Invitational

Desde entonces, este video juego comenzó a cambiar la manera en la que el usuario consume y disfruta de los contenidos deportivos alrededor del mundo. Un verdadero parteaguas dentro de la industria, el cual cambiaría la manera en la que las marcas se relacionan con los aficionados, y el impacto que estos pueden llegar a generar.

Si bien es cierto que la portada de este título, ha cambiado a lo largo de la historia, no fue sino hasta el año 2001, en el que EA Sports tomó la decisión de quitar la foto de John Madden y comenzar a darles protagonismo a los jugadores. Siendo el corredor Eddie George de los Tennessee Titans, el elegido para comenzar una nueva tradición. Desde entonces grandes nombres han protagonizado la portada de este popular videojuego: Daunte Culpepper, Michael Vick, Ray Lewis, Drew Brees, Calvin Johnson, Barry Sanders, Rob Gronkowski, Patrick Mahomes y Tom Brady entre otros.

Se convierte en Leyenda John Madden

Tras el sensible fallecimiento de John Madden el año pasado, era una decisión automática, brindarle un homenaje al “papá del único video juego oficial de la NFL” un sentido homenaje en la portada de la edición 2023, por ello es que esta nueva versión, tendrá un tinte de nostalgia para todos los aficionados, que crecieron disfrutando de esta pequeña idea que tuvo un estudiante de la Universidad de Harvard, y que fue ampliamente apoyada por un hombre tan visionario como lo fue John Madden.