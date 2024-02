OFICIAL: John Ryder anuncia su retiro del boxeo

El boxeador británico John Ryder ha anunciado oficialmente su retiro del boxeo profesional, a casi dos semanas de haber sido derrotado por nocaut, a manos de Jaime Munguía, con lo que cierra una carrera profesional que inició en el 2010.

A través de un posteo en sus redes sociales, John Ryder agradeció a quienes han estado en su trayectoria y reconoció que todo el apoyo recibido y experiencias desde el día de su debut hasta ahora, valen más que cualquier cinturón.

Con 35 años y dos peleas gigantes en los últimos 10 meses contando la que tuvo ante Canelo Álvarez en Guadalajara en mayo del 2023, y la que encaró ante Jaime Munguía en Arizona hace unos días, el Gorilla cuelga los guantes.

La carrera de John Ryder y sus peleas más importantes

John Ryder, nacido en Inglaterra, decidió dedicarse al boxeo profesional y debutó el 10 de septiembre del 2010, venciendo a Ben Deghani por nocaut en el primer round.

Con el tiempo fue haciéndose de un nombre y el 21 de septiembre perdió ante Billy Joe Saunders en Inglaterra por la decisión unánime. Con el tiempo estos dos peleadores serían víctimas de Canelo.

En su historial aparecen nombres como Rocky Fuelding, Callum Smith y Daniel Jacobs, teniendo varias peleas de alto nivel.

Ryder al parecer tenía claro que de ganar buscaría ir por un título del mundo y de caer ante Munguía podría ser su marcha hacia el retiro.

Su carrera culmina con el descalabro ante Munguía en nueve rounds en el que reiteró su resistencia, pero en la que fue lastimado tanto como ocurrió en mayo del 2023, por lo que termina por apartarse del deporte de los puños. En su carrera tuvo 32 victorias de las cuales 18 fueron por nocaut, tuvo siete derrotas y dos de estas por nocaut.

El mensaje de Ryder en el que anuncia su retiro

“He sido absolutamente bendecido al tener la más increíble carrera durante los últimos 14 años… he sido muy afortunado de boxear en todas partes, desde la 02 Arena, T-Mobile en Vegas, Alexandra Palace, Manchester Arena a Guadalajara en México. Para un chico de Islington, ha sido toda una travesía.



Aunque no conseguí ganar ese título mundial, he conseguido y experimentado más de lo que pude imaginar cuando me puse por primera vez mi primer par de guantes, no cambiaría nada de eso por cualquier título”.

También agradeció a sus promotores, entrenadores, preparadores y especialmente a su esposa e hijos

