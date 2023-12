Jon Rahm deja el PGA Tour y jugará en el LIV Golf

El LIV Golf acaba de firmar una de sus más grandes victorias frente al PGA Tour. De acuerdo a reportes, Jon Rahm habría firmado con la liga cuyo dinero proviene del PIF un contrato que oscila entre los $450 y $600 millones de dólares. Varios rumores al respecto circularon en días recientes y se espera que el golfista español concrete el acuerdo antes de que culmine la semana.

A pesar de declarar en repetidas ocasiones que jamás se uniría a la nueva liga, Rahm parece haber cambiado de opinión y jugará a partir de la próxima temporada en el LIV Golf. El nacido en Barrika no estuvo entre los golfistas enlistados para el American Express que se disputará en enero, un torneo que ganó a inicios del 2023. Muchos de sus compañeros en el PGA Tour debieron responder preguntas al respecto durante el Hero World Challenge de la semana pasada.

El dinero está muy bien, pero cuando [mi mujer] Kelley y yo... pasó esto primero, empezamos a hablar de ello, y nos preguntamos, ¿cambiará nuestro estilo de vida si consigo 400 millones de dólares? No, no cambiará ni un ápice”, dijo Rahm en el Abierto de Estados Unidos de 2022. “La verdad sea dicha, podría retirarme ahora mismo con lo que he ganado y vivir una vida muy feliz y no volver a jugar al golf. Así que nunca he jugado al golf por razones económicas. Juego por amor al deporte y quiero enfrentarme a los mejores del mundo. Siempre me ha interesado la historia y el legado, y ahora mismo el PGA Tour lo tiene”.

Gran parte de los jugadores europeos que se unieron al LIV Golf renunciaron a su membresía del DP World Tour, lo que significa que son inelegibles para participar en la Ryder Cup. Se desconoce si Jon Rahm tendrá oportunidad de participar en el prestigioso evento bianual en las próximas ediciones. Cabe mencionar que la temporada de la ‘liga rebelde’ inicia el 2 de febrero.

¿Cuántos majors ha ganado Jon Rahm?

A lo largo de una todavía joven carrera, Jon Rahm, producto de Arizona State, ha levantado dos majors. Ganó por primera vez en 2021, llevándose el U.S. Open en Torrey Pines. Su segundo título grande se dio en el Masters de Augusta de 2023.

